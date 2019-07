Hongkongská policie zatkla šest lidí kvůli útoku na demonstranty. Čína z násilí viní USA

Čínská vláda v úterý obvinila z násilí a chaosu v Hongkongu Spojené státy a varovala je, aby se nevměšovaly do vnitřních záležitostí Číny.

Vysoký představitel hongkongské policie Chan Tin-chu uvedl, že muži ve věku od 24 do 45 let byli zadrženi kvůli „nezákonnému shromažďování“ a jsou vyšetřováni ohledně účasti na útoku z nedělního večera. „Někteří mají spojitost s triádami. Domnívám se, že brzy budou zatčeni další,“ prohlásil Chan.

Desítky bíle oblečených mužů vyzbrojených kovovými a dřevěnými holemi vtrhly v neděli večer na vlakové nádraží v hongkongské čtvrti Yuen Long a zaútočily na protivládní demonstranty a další civilisty. Útok nastal kolem 22:30 místního času (16:30 SELČ), několik hodin po protivládní demonstraci v centru Hongkongu, kterou se policie snažila rozehnat slzným plynem a střelbou gumovými projektily.

Prodemokratičtí aktivisté a poslanci obvinili policii, že na místo dorazila pozdě a násilnostem jen přihlížela. Někteří dokonce naznačili, že se hongkongská policie spřáhla se zločinci, aby demonstranty zastrašila.

