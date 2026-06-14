Hongkongské úřady zabavily padělky s motivy mistrovství světa za miliony dolarů

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  8:04aktualizováno  8:04
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Hongkongské úřady tento týden zabavily padělky s motivy nynějšího mistrovství světa ve fotbale, včetně dresů a míčů, jejichž hodnota se odhaduje na 156 milionů hongkongských dolarů (přes 415,6 milionu korun). S odvoláním na úřady o tom informovala agentura Reuters.

Hongkongské úřady tento týden zabavily padělky s motivy nynějšího mistrovství světa ve fotbale, včetně dresů a míčů, jejichž hodnota se odhaduje na 156 milionů hongkongských dolarů (přes 415,6 milionu korun). | foto: Profimedia.cz

Vedoucí vyšetřovatel hongkongského Úřadu pro vyšetřování porušování práv duševního vlastnictví Wayne Chung uvedl, že bylo zabaveno 230 tisíc kusů zboží.

Například padělané dresy se podle něj skutečně velmi podobaly těm originálním.

„Zjistili jsme, že všechny tyto oděvy byly určeny k vývozu do jiných zemí, nikoli na místní trh. Alespoň 80 procent z nich mělo mířit do Ameriky,“ dodal Chung s tím, že to souvisí s vysokou poptávkou po tomto druhu oblečení.

Mistrovství světa se koná od 11. června do 19. července ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Česká republika v noci na pátek utrpěla porážku s Jižní Koreou 1:2. Příští čtvrtek jí čeká zápas s Jihoafrickou republikou a 25. června s Mexikem.

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