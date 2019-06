Hongkongský aktivista Wong je na svobodě. Podle Pekingu je agent CIA s výcvikem od námořnictva

HONGKONG/PRAHA Hongkong prochází masivní politickou krizí, možná tou nejdramatičtější v dějinách samosprávní jednotky pod kontrolou Číny. Protesty obřích rozměrů zasáhly město a vláda se snaží obyvatele uklidnit propuštěním známého aktivisty, který za demokratický Hongkong bojuje od svých 14 let.

„Po tomto shromáždění a protestu, se ukázalo, že Peking učinil z celé generace studentů dizidenty,“ uvedl po svém pondělním propuštění z vězení mladý student Josua Wong. Na ulici jej vítaly desítky lidí v naději, že se aktivista zapojí do současných protestů probíhajících v Hongkongu.

„Odseděl jsem si svůj trest za Deštníkové hnutí a dnes opouštím vězení. Je mou ctí a potěšením připojit se k novému hnutí. Bohužel se nemohu účastnit demonstrací po několik dalších týdnů, ale nadešel čas, abych se připojil k tomuto boji,“ uvedl student na podporu masových demonstrací proti návrhu zákona hongkongské vlády, který by umožnil vydávání stíhaných lidí do Číny.



V ulicích Hongkongu se v neděli v boji za demokratické směřování samosprávního celku sešly téměř dva miliony lidí. Hongkongská populace přitom čítá na sedm milionů obyvatel. Podle organizátorů se oproti předchozí neděli počet demonstrantů téměř zdvojnásobil. Policie však podle deníku The New York Times uvedla, že protestujících bylo v ulicích jen kolem 338 tisíc.

Wonga po odchodu z vězení okamžitě vítaly davy novinářů. Někdejší studentský lídr protestů Joshua Wong byl propuštěn z vězení.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová se neděli prostřednictvím vládního prohlášení omluvila za postup při prosazování extradičního zákona, který masové protesty vyvolal. I tak ale miliony lidí vyrazily do ulic a to navzdory tomu, že Lamová v sobotu oznámila, že schvalování zákona pozastavuje na neurčito a dodala, že aktivista Wong bude propuštěn z vězení. Ten v pondělí vzkázal Lamové, že by měla návrh zákona odmítnout a sama odstoupit.

Bojovník za demokracii

Přestože je Josua Wong teprve 22letý student, je již od svých 14 let jedním z předních bojovníků za větší samosprávní nezávislost Hongkongu na Číně. Do prvních protestů se zapojil již jako čtrnáctiletý, když demonstroval proti vzniku vysokorychlostní dráhy.

Již rok nato zorganizoval první protesty a ve spolupráci se spolužákem založil hnutí Scholarismus. Chlapci společně rozdávali ve škole letáky proti novému vzdělávacímu plánu, který akcentoval a chválil Čínskou komunistickou stranu. Do konce roku 2012 přitáhl ke svému hnutí na sto tisíc lidí v sedmimilionovém Hongkongu.

Podporovatelé Deštníkového hnutí před soudní budovou.

Jeho úsilí však neustalo. Když před pěti lety vypukly v Honkongu protesty tzv. Deštníkového hnutí, Wong byl u toho. Právě jeho hnutí Scholarismus připravilo plán na reformu hongkongkého volebního systému a tlačilo na to, aby ve volbách v roce 2017 mohli kandidovat občané nenominovaní stranou. Jako osmnáctiletý student zorganizoval studentské stávky a o několik měsíců později byl při masových protestech zadržen. Kvůli nedovolenému shromažďování. Po 46 hodinách ve vazbě byl propuštěn po podmínkou, že se nepřiblíží k místům, kde probíhaly protesty.

Agent CIA

Státem podporovaný propekingský deník Wen Wei Po jej tehdy označoval jako agenta CIA s výcvikem od americké armády, což Wong označil za absurdní. Demonstrace proti pekingskému režimu mu však v následujícím roce začaly komplikovat život.

V květnu roku 2015 mu byl odepřen vstup do Malajsie vzhledem k blízkým vztahům s Čínou. Měsíc poté jej neznámí muži napadli, když byl v kině s přítelkyní. Následovalo několik napadení a Wong si musel pořídit ochranku.

Podobný případ jako v Malajsii se následně opakoval v říjnu 2016. Tehdy dvacetiletý Joshua byl pozván do Thajska, aby zde na univerzitě Chulalongkorn hovořil o Deštníkovém hnutí, jehož čelní představitelé byli letos odsouzeni k několika letům vězení. Na letišti jej však na žádost čínské vlády úřady zadržely a po 12 hodinách v zadržovací cele byl poslán zpět do Hongkongu. Ke studentům univerzity nakonec musel promluvit skrze videohovor.



Ve svém prvním veřejném vystoupení ihned vyzval správkyni Hongkongu k demisi.

Ještě ten samý rok Wong založil stranu Demosisto, která měla reprezentovat nový proud v politickém boji, a chtěl se účastnit nadcházejících voleb. To mu však nakonec nebylo umožněno.

V roce 2017 jej hongkongský tribunál odsoudil k šesti měsícům vězení za jeho aktivity v roce 2014. Zároveň mu zakázal se jakkoliv politicky angažovat a ucházet se o jakýkoliv úřad po dobu pěti let. Podle agentury Bloomberg tehdy tisíce lidí vyšly do ulic, aby protestovali proti rozsudku, který považovali za přehnaný. Po několika odvoláních padl finální rozsudek letos v květnu a Wong dostal za protesty za změnu volebního systému dva měsíce ve vězení. Úřady jej nakonec předčasně propustily a mladý student se okamžitě zapojil do boje, který byl nucen přerušit.