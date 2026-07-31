Lavina na Broad Peaku zasypala horolezce. Pohřešuje se deset lidí

Autor: ,
  7:02aktualizováno  7:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Po pádu laviny na hoře Broad Peak v severním Pákistánu je pohřešována skupina deseti horolezců, kterou vede nepálský alpinista Nirmal Purja.

Po pádu laviny na Broad Peaku v severním Pákistánu se pohřešuje desetičlenná mezinárodní horolezecká expedice vedená renomovaným nepálským alpinistou Nirmalem Purjou.

Podle Pákistánského alpského klubu lavina zasáhla tým během výstupu a od té doby jsou horolezci mimo dosah komunikace. Do pátrací operace byly podle klubu nasazeny helikoptéry a další prostředky.

Ve skupině je pět Nepálců, Pákistánec, Ománka, Američanka, Číňan a jeden další cizinec, jehož občanství Hajdrí neuvedl.

Purja je britský občan narozený v Nepálu, který v roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. Tento rekord překonali v roce 2023 norská alpinistka Kristin Harilaová a její nepálský šerpa, kteří tyto přes 8000 metrů vysoké hory dobyli za 92 dní. O Purjově výkonu vznikl dokumentární film 14 Peaks: Nothing is Impossible.

Broad Peak (8047 metrů) leží v pohoří Karákóram a je 12. nejvyšší horou světa.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.