V USA odhalili tajemství podezřelých semínek, které lidé nacházeli ve schránkách. O terorismus nešlo

WASHINGTON D.C. Když v červenci začaly lidem po celých Spojených státech chodit pochybné balíčky plné neznámých semínek, příslušné úřady vydaly důrazná nařízení, jak se mají lidé, kteří podobnou zásilku obdrží, chovat. V té době nebylo jisté, zda se jedná o pokus o vtip, bioterorismus nebo obchodní trik. Posouzení ze strany odborníků nyní ukázalo, že se nejednalo o nic nebezpečného.

Ministerstvo zemědělství se obávalo, že se jedná o invazivní rostliny, které poškodí životní prostředí. Úřady tehdy požádaly občany, aby semena nedávali do země, protože rostliny mohou uškodit i dobytku. Lidé by podle jejich doporučení měli semena nechat v plastových sáčcích, dokud si pro ně úředníci nepřijdou. Varování vydaly všechny americké státy, ale například i britské ministerstvo zemědělství.

„Zatím nemáme dost informací na to, abychom mohli říci, zda jde o žert, kachnu, internetový podvod nebo bioterorismus,“ uvedl tehdy na webové stránce resortu zemědělský komisař z Kentucky Ryan Quarles.

Ministerstvo zveřejnilo fotografie semen nejrůznějších velikostí, barvy a tvaru, která lidé podle něj dostávali v bílých nebo žlutých obálkách. Některé balíčky byly zabaleny jako šperky a byly na nich nápisy v čínštině.



Nyní je však po podrobném zkoumání jasné, že se nejednalo o žádné nebezpečné rostliny, takže s největší pravděpodobností nešlo o bioterorismus.

„Identifikovali jsme 14 různých druhů semen, včetně hořčice, zelí, popínavých květů a některých bylin, jako jsou máta, šalvěj, rozmarýn, levandule, pak další semena jako ibišek a růže,“ oznámil první výsledky vyšetřování Osama El-Lissy z programu na ochranu rostlin amerického ministerstva zemědělství (USDA). „Toto je jen podmnožina vzorků, které jsme dosud shromáždili.“



Jak ale upozorňuje server IFL Science, americké ministerstvo zemědělství nadále shromažďuje a zkoumá další vzorky pro případ, že by se našla nějaká potenciálně nebezpečná rostlina, která by „mohla ohrozit americké zemědělství či životní prostředí“.

S největší pravděpodobností se však jedná, jak média původně soudila, o takzvaný brushingový podvod. Jde o strategii, kdy prodejci rozesílají levné produkty a pak na obchodních webových stránkách zveřejňují pozitivní hodnocení jménem jejich příjemců.

K brushingu se často uchylují třetí strany, které prodávají své produkty přes platformy jako Amazon, Ebay nebo Etsy. Tyto třetí strany obvykle umožňují vyplnění hodnocení pouze na základě vytvořené a odeslané objednávky. Proto posílají nevyžádané balíčky na adresy lidí, jejichž jména využijí k napsání pozitivní recenze.

„Zdá se, že je to (brushing) pravděpodobná možnost vzhledem k tomu, že většina příjemců tvrdí, že si zboží neobjednali,“ uvedla pro CNN Katherine Huttová, vedoucí odboru komunikace při neziskové agentuře Better Business Bureau, ta se zaměřuje na zlepšení míry důvěry na trhu. „Ve chvíli, kdy lidé dostávají v takovéto míře nevyžádané balíčky, je brushing to první, nad čím uvažujeme,“ dodala.