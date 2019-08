Nehoří jen Amazonie. Angola a Kongo se potýkají s trojnásobkem požárů

Podle map americké NASA, které zaznamenávají požáry všude na světě, byly ještě v neděli nejmasivnější požáry na planetě právě ve středoafrickém regionu. Agentura Bloomberg uvádí, že v průběhu posledního týdne měla Angola zhruba třikrát větší požáry než Brazílie.



Na jejím území bylo zaznamenáno 6902 požárů a v sousedním Kongu dalších 3395. V Brazílii jich je přitom jen 2127. A tento fakt začátkem týdne rozlítil řadu uživatelů Twitteru.

„Zajímalo by mě, proč se veřejnost nezajímá o požáry ve střední Africe,“ ptal se jeden z uživatelů sociální sítě v reakci na článek od Bloombergu.

