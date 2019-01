‚Hořký den pro Evropu.‘ Podle politiků se zvyšuje možnost tvrdého brexitu, na tahu jsou prý Britové

PRAHA Ostře sledované hlasování v britském parlamentu v úterý monitorovali bedlivě také evropští politici. Pro ty je výsledek hlasování převážně zklamáním, hlavní iniciativu teď vkládají do rukou Britů. Předseda Evropské rady Donald Tusk dokonce naznačil, že by při troše odvahy nemuselo k brexitu vůbec dojít.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na zamítnutí brexitové dohody v britském parlamentu podle agentury Reuters uvedl, že Evropská unie při jejím vyjednávání udělala maximum. Na případném neřízeném brexitu, tedy odchodu Spojeného království z evropského bloku bez dohody, by podle něj nejvíce tratil Londýn.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?