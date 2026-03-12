Hormuzským průlivem je i nadále možné proplouvat, tvrdí Teherán

O možném proplutí průlivem hovořil i náměstek íránského ministra zahraničí Madžíd Tacht Ravánčí. Některé státy podle něj již Írán ohledně plavby oslovily, přičemž Teherán s nimi spolupracuje. „Co se Íránu týče, myslíme, že ty země, které se přidaly k agresi, by možnost bezpečného proplutí Hormuzským průlivem mít neměly,“ uvedl v rozhovoru s agenturou AFP.
Tacht Ravánčí zároveň označil za lživé informace, že Írán v průlivu klade miny. Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že Spojené státy zasáhly a vyřadily z provozu 28 íránských lodí schopných pokládat miny. V úterý regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) informovalo o zničení 16 minonosných lodí u Hormuzského průlivu.
Trump také minulý týden uvedl, že pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo co nejdříve doprovázet ropné tankery Hormuzským průlivem, aby zajistilo jejich bezpečnou cestu. V úterý mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová sdělila, že armáda USA zatím Hormuzským průlivem žádnou loď neeskortovala. Íránské revoluční gardy, které jsou oporou režimu v Teheránu, opakovaně uzavřením průlivu hrozily.
Mluvčí velitelství íránských ozbrojených sil ve čtvrtek varoval, že izraelské a americké útoky na íránskou energetiku vyvolají ničivou odvetu. „V případě sebemenšího útoku na íránskou energetickou infrastrukturu a přístavy zapálíme v regionu všechnu ropu a plyn,“ uvedl podle AFP mluvčí. CENTCOM ve středu vyzvalo íránské civilisty, aby se vyhnuli přístavům v Hormuzském průlivu, které íránský režim využívá pro vojenské účely a které jsou tak podle amerických sil legitimním cílem.
Íránský úder ve čtvrtek zasáhl zásobník ropy v bahrajnském městě Muharrak, který posléze vzplanul. Saúdská Arábie uvedla, že protivzdušná obrana zneškodnila íránské drony mířící na ropné pole Šajba. V noci na čtvrtek íránské lodě naložené výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva ropné tankery, které začaly hořet.
Hormuzský průliv je celosvětově významnou námořní trasou pro přepravu ropy ze zemí Perského zálivu. Dopravu v klíčovém průlivu výrazně zkomplikovala regionální válka, kterou zažehly americko-izraelské útoky na Írán z 28. února. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému růstu cen této komodity. Podle AFP byla lodní doprava v průlivu v podstatě zastavena.