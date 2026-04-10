Pokud Írán vybírá v Hormuzu mýtné, měl by s tím raději hned přestat, napsal Trump

„Objevují se zprávy, že Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem. Raději by to neměli dělat. A pokud tak činí, měli by raději hned přestat,“ uvedl americký prezident. Zpravodaj stanice ABC News přitom tento týden uvedl, že podle šéfa Bílého domu zvažují USA a Írán partnerství při výběru mýta.
V jiném příspěvku Trump následně napsal: „Írán odvádí velmi špatnou práci, někteří by řekli nečestnou, ohledně umožňování průchodu ropy Hormuzským průlivem. To není dohoda, kterou máme.“ Žádné další podrobnosti v tomto vyjádření nedoplnil.
Teherán už dříve oznámil, že parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán cestu Hormuzským průlivem, jímž běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu, oficiálně zpoplatnil.
Írán se posune do další fáze spravování Hormuzského průlivu, uvedl ve čtvrtek v prohlášením přečteném ve vysílání íránské státní televize nejvyšší duchovní Modžtaba Chameneí. Teherán už teď po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem, napsala agentura AP.
Před válkou se přitom žádné mýtné za proplutí úžinou, která je klíčová pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, neplatilo. Nebylo zapotřebí ani žádné povolení.
Írán strategický průliv zablokoval poté, co proti němu Spojené státy a Izrael koncem února zahájily vzdušné útoky. Znovuotevření průlivu bylo jednou z Trumpových podmínek pro ukončení konfliktu. Washington a Teherán v noci na středu přijaly pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří, který zahrnoval i otevření průlivu.
Úžina ale podle dostupných informací zůstala do značné míry zablokovaná. Stanice BBC uvedla, že ve čtvrtek tímto místem proplulo nejméně devět lodí. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně. Utlumení provozu na této námořní trase přispívá k růstu cen ropy na mezinárodních trzích.
8. dubna 2026