V Hormuzském průlivu začaly po nárazu na miny hořet tři tankery, uvedl Írán

„Před krátkou dobou dva ropné tankery, které vypnuly své radarové a navigační systémy a tajně se pokoušely proplout Hormuzským průlivem po nepovolené trase, explodovaly a vznítily se, když narazily na námořní minu,“ uvedly íránské revoluční gardy, z jejichž vyjádření citovala agentura AFP.
V samostatném prohlášení námořnictvo píše, že „další tanker, který plul nebezpečnou a zakázanou zónou východně od Hormuzského průlivu s vypnutými sledovacími a identifikačními systémy, začal hořet a byl nucen zastavit, když narazil na námořní minu“.
Spojené státy a Izrael na konci února společnými údery ze vzduchu rozpoutaly válku s Íránem.
Americký prezident Donald Trump původně tvrdil, že jejím cílem je odstranit íránský režim a že konflikt potrvá jen několik týdnů. Írán ale v reakci na údery začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy. Touto námořní cestou se totiž z oblasti vyváží ropa a plyn na světový trh.
Teherán od vypuknutí války se Spojenými státy trvá na tom, aby plavidla pro průjezd úžinou získala jeho povolení, a útočí na lodě, které tuto podmínku nesplňují.