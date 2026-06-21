Trump: Plavba Hormuzem zůstane bezplatná, právo vybírat mýto mají jen USA

„V Hormuzském průlivu nebude žádné mýto po dobu 60 dní během období příměří a nebude ani žádné mýto, až toto 60denní období skončí, pokud nebude uloženo Spojenými státy a pro Spojené státy, když se dohoda nedokončí, za služby anděla strážného poskytnuté zemím Blízkého východu za účelem minulé, současné a budoucí náhrady nákladů,“ uvedl Trump.
Hormuzský průliv je klíčovou námořní trasou, kterou běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu či zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Americko-izraelská válka proti Íránu vedla k praktickému uzavření úžiny, což způsobilo prudké zdražení ropy a ropných produktů.
Ve středu Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján na dálku podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu ke konečné mírové dohodě.
Součástí memoranda je otevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách včetně Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému hnutí Hizballáh.
V sobotu Teherán oznámil, že kvůli pokračujícím izraelským útokům v Libanonu úžinu uzavírá. Americká armáda však tvrzení Íránu odmítla a uvedla, že tato důležitá námořní trasa zůstává otevřená a americké síly situaci sledují, aby zajistily, že tomu tak i nadále bude.
Íránské revoluční gardy, které citovala tamní agentura Fars, v neděli nicméně znovu uvedly, že průliv je uzavřen a že až do odvolání nevydávají lodím žádné povolení plavbě.
Ve Švýcarsku mezitím začínají jednání o konečné mírové smlouvě, na jejíž vznik zmíněné memorandum dává 60 dní.
Do alpské konfederace již dorazil americký viceprezident J. D. Vance, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války.