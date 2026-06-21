Trump: Plavba Hormuzem zůstane bezplatná, právo vybírat mýto mají jen USA

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  11:39aktualizováno  11:39
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Plavba Hormuzským průlivem klíčovým pro dopravu ropy a plynu ze zemí Perského zálivu zůstane bezplatná i po uplynutí stávající 60denní lhůty. Na své sociální síti Truth Social to napsal prezident Spojených států Donald Trump. Írán naopak tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím a že úžina je aktuálně uzavřena.
Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One. (20. června 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...
Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...
Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...
Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...
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„V Hormuzském průlivu nebude žádné mýto po dobu 60 dní během období příměří a nebude ani žádné mýto, až toto 60denní období skončí, pokud nebude uloženo Spojenými státy a pro Spojené státy, když se dohoda nedokončí, za služby anděla strážného poskytnuté zemím Blízkého východu za účelem minulé, současné a budoucí náhrady nákladů,“ uvedl Trump.

Hormuzský průliv je klíčovou námořní trasou, kterou běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu či zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři. Americko-izraelská válka proti Íránu vedla k praktickému uzavření úžiny, což způsobilo prudké zdražení ropy a ropných produktů.

Ve středu Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján na dálku podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu ke konečné mírové dohodě.

Součástí memoranda je otevření Hormuzského průlivu a okamžité příměří na všech frontách včetně Libanonu, kde Izrael vede ofenzivu proti tamnímu proíránskému hnutí Hizballáh.

V sobotu Teherán oznámil, že kvůli pokračujícím izraelským útokům v Libanonu úžinu uzavírá. Americká armáda však tvrzení Íránu odmítla a uvedla, že tato důležitá námořní trasa zůstává otevřená a americké síly situaci sledují, aby zajistily, že tomu tak i nadále bude.

Íránské revoluční gardy, které citovala tamní agentura Fars, v neděli nicméně znovu uvedly, že průliv je uzavřen a že až do odvolání nevydávají lodím žádné povolení plavbě.

Ve Švýcarsku mezitím začínají jednání o konečné mírové smlouvě, na jejíž vznik zmíněné memorandum dává 60 dní.

Do alpské konfederace již dorazil americký viceprezident J. D. Vance, aby pomohl formálně zahájit jednání o omezení íránského jaderného programu a o naplnění memoranda o ukončení války.

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