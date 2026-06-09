U Hormuzského průlivu se zřítil bojový vrtulník Apache americké armády

„Piloti jsou v pořádku. Ano,“ řekl Trump, který po pondělním finále NBA mluvil s novináři na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku. „Nikdo nebyl zraněn. Zítra (v úterý) vydáme zprávu. Ale piloti jsou v pořádku,“ dodal v pondělí večer Trump.
Blízký východ se v úterý vzpamatovává z událostí posledních dní, kdy si Írán a Izrael vyměnily údery, což představovalo dosud největší zátěž pro formální příměří v íránském konfliktu.
Od konce února, kdy USA a Izrael zahájily útoky na Írán, otřásá válka globální ekonomikou, zvyšuje ceny energií po celém světě a zdražuje mnoho základních potřeb, včetně potravin.
Hormuzský průliv je stále pod kontrolou Íránu; jde o klíčovou lodní trasu, kterou za běžných okolností proudí pětina světových dodávek ropy. Největší boje ukončilo v dubnu křehké a opakovaně porušované příměří mezi USA a Íránem. Izrael ale k nelibosti Teheránu pokračuje v úderech proti hnutí Hizballáh v Libanonu.