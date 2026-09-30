Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct

„Slyšeli jsme křik, letadlo klesalo,“ popsali svědci podle portálu The Times of Israel (ToI) situaci na palubě. Snímky na sociálních sítích pak ukazovaly pasažéry s oblečením potřísněným od krve. Na palubě letu z Dubaje do Tel Avivu bylo asi 180 cestujících, uvedl ToI.
Portál The Jerusalem Post cituje Jasmin Abu Kasisovou, jejíž dcera Miriam na palubě letadla cestovala. Své matce popsala, že slyšela křik a viděla jednoho pilota, jak vzal nůž a srazil svého kolegu k zemi. Všude byla krev, uvedla.
Nejmenovaný cestující sdělil portálu, že útočník se po pobodání druhého pilota pokusil vytlačit oběť z kokpitu, zatímco se letadlo začalo prudce naklánět k zemi. Cestující v přední části letadla se vrhli do kabiny a začali s agresorem bojovat. Podařilo se jim jej z kabiny dostat.
Pobodaný pilot byl podle cestujícího v kritickém stavu. Na palubě ho však ošetřil izraelský zubař, který mu tím zachránil život.
Podle stanice Channel 12 byl na palubě tým pilotů v civilním oblečení, kteří se strojem dokázali nouzově přistát. „Křičel jsem na ně, ať běží a převezmou nad letadlem kontrolu,“ uvedl zdroj portálu The Jerusalem Post. Podle něj byli tito náhradní piloti zpočátku v šoku, ale posléze řízení převzali.
Izraelský činitel uvedl, že pokud by nebyli přítomni, hrozil incident podobný útokům z 11. září 2001 nebo únosu na letiště v Entebbe z roku 1976. Izraelští vyšetřovatelé prověřují i možnost, že chtěl spáchat sebevraždu z psychických důvodů.
Izraelští vyšetřovatelé podle médií stále pracují na zjištění totožnosti pilota, který útok nožem spáchal. Prověřují také podezření, že by tento pilot mohl pocházet z Blízkého východu. Portál Walla cituje vysoce postavený vojenský zdroj, podle něhož muž pochází z Ománu.
V průběhu incidentu se izraelské úřady nedokázaly spojit s posádkou. Podle údajů ze sledování letů letadlo nejprve vyslalo mezinárodní nouzový signál a následně ohlásilo kód označující únos či nezákonný zásah. Podle bezpečnostních zdrojů Izrael k letadlu vyslal své stíhačky.
Letadlo přistálo na letišti v saúdskoarabském Tabúku. Prvotní spekulace o únosu izraelská vláda popřela, později média informovala o potyčce mezi piloty.
Společnost Flydubai připravuje druhé letadlo k přepravě cestujících na původní cestu do Tel Avivu. Podle izraelské armády náčelník generálního štábu Ejal Zamir svolal poradu s vysokými armádními důstojníky k posouzení incidentu. O věci mimořádně jednali také premiér Benjamin Netanjahu a izraelský ministr obrany Jisrael Kac.