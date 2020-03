Hospitalizaci v Británii by mohlo potřebovat až osm milionů lidí, píše se v uniklém dokumentu

Londýn V Británii by mohla mimořádná opatření kolem koronaviru trvat i rok. Uvádí se to v interním dokumentu britského zdravotního systému, jehož obsah unikl do médií a z nějž v pondělí citoval deník The Guardian. Stejný materiál také uvádí, že hospitalizaci by mohlo potřebovat až osm milionu lidí.

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí oznámilo, že v zemi je koronavirem nakaženo 1543 lidí, což je za 24 hodin zvýšení téměř o 200 případů. Lidé budou umírat, oznámil Johnson. Premiér v boji s koronavirem odložil populistickou rétoriku Mluvčí premiéra Borise Johnsona k údaji o možné hospitalizaci řekl, že je to pouze nejhorší z možných scénářů. „Neznamená to, že očekáváme, že to tak bude,“ sdělil. V Británii zasedá krizový štáb a po něm premiér Johnson uspořádá tiskovou konferenci, která se má od pondělí konat denně. Vláda čelí kritice za svůj postup kolem koronaviru. Británie má přes 30 mrtvých a ministerstvo zdravotnictví v pondělí uvedlo, že testováno bylo 44 105 lidí. Londýn za laxnost kritizovala i singapurská vláda. Podle ní Británie stejně jako Švýcarsko a Japonsko „vzdaly jakoukoli snahu bránit šíření viru“. V Singapuru je 243 nakažených. Britové už týden vykupují obchody a distributoři vyzvali občany, aby nedělali neuvážené nákupy, protože zboží je dost a na každého se dostane. Britská vláda dosud nepostupovala jako některé jiné evropské státy a ponechala například v provozu školy. K premiérovu sídlu v pondělí lidé přišli žádat, aby byly školy uzavřeny a aby vláda zahájila ochranná opatření.