Trump vyzve ke spolupráci. Při projevu o stavu unie bude hlavním hostem šikanovaný chlapec

WASHINGTON/PRAHA Klidný tón a výzvy ke spolupráci očekávají média od poselství prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie. V nehostinném prostředí Sněmovny reprezentantů vystoupí prezident v noci na středu. Jeho čestným hostem bude jedenáctiletý Josua Trump, kterého děti šikanují kvůli jeho příjmení.

K úterní zprávě prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie vedla dlouhá cesta. Projev před oběma komorami amerického Kongresu byl původně naplánován na 29. ledna, nakonec se však neuskutečnil. Demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová totiž prezidenta odmítala do Kongresu pozvat, dokud nebude ukončena platební neschopnost federální vlády. Prezidentovi dokonce nabízela možnost předat poselství písemnou formou, což nevyužil žádný z prezidentů USA od 30. let.



Trump nakonec v boji o financování vlády ustoupil a v úterý večer (3:00 SEČ) tak bude moci pronést v Kongresu svou řeč. Sněmovna reprezentantů však nebude úplně přívětivým prostředím. Mezi poslanci a senátory totiž bude historický nejvyšší počet žen, přičemž některé z nich se obléknou do bílé, aby vzdaly hold hnutí sufražetek.

Mezi hosty demokratických politiků by se také měly objevit dvě bývalé zaměstnankyně z Trumpova golfového klubu v New Jersey, které si veřejně stěžovaly na situaci v rezortu. Právo opoziční strany na odpověď pak bude mít možnost využít populární afroamerická politička Stacey Abramsová.

Disciplinovaný Trump

Média již předem očekává klidné a spořádané vystoupení po vzoru minulých let, kdy prezident na rozdíl od svých emocionálních komentářů na Twitteru nasazoval smířlivý tón s respektem k tradicím hlavy státu. Tak působil i během svého prvního projevu v roce 2017, kdy disciplinovaně předčítal slova z čtecího zařízení, vyhýbal se osobním urážkám a útokům na média. Tehdy jej poprvé média označila za státníka.

Stejně jako tón celého projevu je možné předpovědět i témata, kterých se prezident dotkne. Agentuře AP totiž jeden z vysoce postavených úředníků v Bílém domě sdělil jejich seznam a následně unikly do médií i další detaily.

Prezident Donald Trump pronáší projev o stavu Unie před naplněnou Sněmovnou reprezentantů.

Deník The Guardian tak tvrdil, že cílem Trumpa má být snaha znovu zažehnout motory prezidentství. Informace agentury AP pak zdůrazňovaly pět specifických oblastí - přistěhovalectví, infrastrukturu, zdravotnictví, obchod a mezinárodní diplomacii.

Informace z Bílého domu již o víkendu avizovaly, že prezident slíbí, že USA mohou „překonat staré rozpory, vyléčit staré rány, vybudovat nové koalice a vytvořit nová řešení.“ Stejně tak měly zaznít i výzvy k ukončení partajních rozbrojů, k hledání kompromisů a k národní jednotě. „Společně můžeme opustit desetiletí politické slepé uličky, přenést se přes staré rozpory, zhojit staré rány, budovat nové koalice, prosazovat nová řešení a vyjít na cestu k mimořádné americké budoucnosti,“ má říct prezident v poselství podle informací, které unikly z Bílého domu.

Součástí projevu by mělo být i téma zahraniční politiky. Trump se dotkne obchodních vztahů s Čínou, problematického stahování amerických jednotek ze Sýrie a Afghánistánu či otázky angažovanosti USA ve Venezuele.

Čestný host – šikanovaný Trump

Jako již tradičně si prezident pozval na zasedání obou komor speciálního hosta. Podle informací deníku Washington Post by se měl na projev přijít podívat jedenáctiletý Joshua Trump ze státu Delaware. Proslov by měl sledovat z křesla vedle první dámy Melanie Trumpové. Této výsostné pozice se mu dostalo proto, že ho spolužáci šikanují kvůli jeho příjmení a první dáma vede dlouhodobou kampaň proti šikaně.

Bývalá modelka a současná první dáma usedá na své místo na galerii před projevem prezidenta.

Trumpova vláda se v současnosti nachází v polovině svého mandátu a podle mnohým dochází jí dech. V listopadových volbách získala Demokratická strana kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, čímž prezident značně oslabil, a k popularitě mu nepomohl ani historicky nejdelší boj o vládní financování, kvůli kterému zůstalo více než 800 tisíc vládních zaměstnanců bez výplat po několik týdnů.

Podle informací médií se však neočekávalo, že by se prezident jakkoliv zaobíral uzavřením vládních úřadů nebo blížícím se termínem pro dohodu o rozpočtu. Krize totiž stále nebyla zažehnána. Kongres sice koncem ledna umožnil financování federální vlády, ale jen do 15. února. Do té doby musí dojít k dohodě. Prezident však zatím odmítá ustoupit ze svého požadavku 5,7 miliardy dolarů na výstavbu zdi a tak hrozí, že se federální vláda příští týden opět dostane do částečné platební neschopnosti.