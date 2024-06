Hra o trůny v Bruselu pokračuje. Zahřívací kolo rozhovorů výsledek zatím nepřineslo

Nic není dohodnuto, dokud není vše dohodnuto. Premiéři členských států Evropské unie na jejich neformálním summitu v Bruselu zatím nenašli shodu na obsazení nejvyšších pozic společenství.

Podle končícího předsedy Evropské rady Charlese Michela, jenž vrcholnou schůzku svolal, bude „kolektivní povinností“ hlav států a předsedů vlád EU, aby při oficiálním summitu, který se má konat koncem příštího týdne, přijali definitivně rozhodnutí. „Sedmadvacítka musí usilovně pracovat na dosažení dohody o institucionálním cyklu a strategické agendě,“ zdůraznil Michel.

Více křesel pro lidovce

Po volbách do Evropského parlamentu ze začátku června budou muset předsedové vlád EU rozhodnout, koho navrhnou do čela Evropské komise, Evropské rady, europarlamentu i do úřadu Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Zatímco pro vedení Komise je favoritkou její dosavadní předsedkyně Ursula von der Leyenová, u ostatních pozic zatím nepanuje shoda.