Hraniční kontroly mezi Irskem a Severní Irskem se nikdy nevrátí, řekl Johnson irskému premiérovi

Dublin Britská vláda nikdy nevrátí "fyzické kontroly nebo fyzickou infrastrukturu" na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. V telefonátu s irským premiérem Leem Varadkarem to v úterý řekl jeho britský protějšek Boris Johnson.

Ten zároveň odmítá současnou brexitovou dohodu, která zahrnuje mechanismy pro zachování volného režimu na irské hranici. Podle Varadkara se ale uspokojivá alternativa zatím neobjevila.

„Premiér dal jasně najevo, že Spojené království z Evropské unie vystoupí 31. října, ať se stane cokoli. Řekl, že za jakéhokoli scénáře bude vláda neochvějně respektovat belfastskou dohodu (která ukončila dlouholetý konflikt v Severním Irsku, pozn. ČTK) a nikdy na hranici neumístí fyzické kontroly ani fyzickou infrastrukturu,“ uvádí se v prohlášení Londýna o telefonátu mezi dvěma premiéry.

Budoucnost „neviditelné“ hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem je zřejmě tím nejsložitějším problémem v rámci komplikované podoby odchodu Británie z EU. Obě strany si při tvorbě dohody o rozluce daly za cíl zachovat stávající volný režim. To by umožnilo jednak dojednané přechodné období určené pro rozhovory o budoucím partnerství a zejména pak takzvaná irská pojistka, která by začala platit v případě, že by se ve druhé fázi brexitových vyjednávání vytyčeného cíle nepodařilo dosáhnout.

Irská pojistka ‚omezí ekonomickou nezávislost Británie‘

Zmíněná pojistka se však ukázala jako nejkontroverznější část brexitové dohody a byla hlavním důvodem, proč dokument nebyl ratifikován britským parlamentem. Johnson má podobně jako další stoupenci výrazné odluky Británie od EU za to, že opatření omezí po vystoupení z unie ekonomickou nezávislost Británie. Johnson v úterý v rozhovoru se svým irským protějškem zopakoval, že přijatelná je pro něj pouze taková brexitová dohoda, která „pojistku zruší“.

Varadkar podle irského prohlášení Johnsonovi řekl, že pojistka je potřebná „v důsledku rozhodnutí učiněných ve Spojeném království“. „Alternativní opatření“, o kterých se píše jak v dohodě o vystoupení, tak v politické deklaraci o vztazích po brexitu, podle šéfa irské vlády mohou v budoucnu problém vyřešit, „uspokojivé možnosti ale zatím nebyly nalezeny“.

Varadkar také během telefonátu Johnsona pozval do Dublinu ve snaze pokračovat ve vysvětlování stanovisek ohledně brexitu. Britská vláda ale dává najevo, že vyjednávat bude jen pokud zbytek EU připustí změny v brexitové dohodě. Jak ale zopakoval také irský premiér, pro 27 členských zemí EU momentálně tato cesta nepřichází v úvahu.

Pakliže obě strany nedosáhnou kompromisu, mohla by Británie na konci října unii opustit bez dohody. To by znamenalo, že mezi Irskem a Severním Irskem vznikne hranice jednotného trhu EU, přičemž není zcela jasné, jak by se k tomuto vývoji postavila zejména irská vláda.