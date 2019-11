Na teroristu v Londýně útočil kuchař obřím klem z narvala. Propuštěný vrah postižené dívky běžel na pomoc zraněné

Potyčka s teroristou se strhla u historické budovy Fishmonger’s Hall, v níž se konala konference určená pro bývalé vězně, kterou zaštiťovala Cambridgeská univerzita. Právě té se měl účastnit kromě dalších bývalých vězňů a studentů i útočník, osmadvacetiletý Usman Khan.

Během pěti minut muž, jenž už byl v minulosti odsouzen za plánování bombových útoků, pobodal kuchyňskými noži několik lidí. Dva z nich na následky zranění zemřeli. Khan poté vyběhl na most London Bridge a následně zpacifikovala skupina mužů, kteří jej strhli k zemi ještě před příjezdem policie.



Ke zvládnutí celé situace výrazně přispěli i další lidé, kteří jsou nyní na sociálních sítích označováni za hrdiny všedního dne.

Statečnost civilistů v pátek ocenil i britský premiér Boris Johnson. Johnson a před ním také londýnský starosta Sadiq Khan. Upozornili, že civilisté se rozhodli muže zastavit nehledě na to, že měl na těle vestu s výbušninami. Londýnský starosta čin veřejnosti označil za „úžasné hrdinství“.



I proto se britská média v sobotu zaměřila na jejich totožnost. Kdo tedy na místě pomáhal?

Jedním z je podle serveru Daily Mail a dalších britských médií polský kuchař Luckasz, který v budově Fishmonger’s Hall pracoval. Krátce po útoku strhl ze stěny budovy dvoumetrový kel narvala a s jeho pomocí se snažil Khana zpacifikovat. Posléze za ním běžel i na most a spolu s dalšími dvěma muži se mu podařilo útočníka povalit na zem. Luckasz, který byl při sám pobodán na ruce, patří k mužům zachyceným na videu, které koluje po sociálních sítích.

