Hrozba pro národní bezpečnost? Republikánská kogresmanka už podala návrh na impeachment Bidena

WASHINTON Prominentní republikánská kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová vyplnila žádost o impeachment proti prezidentovi Joeu Bidenovi. Podle ní má Biden a jeho rodina korupční historii a sám prezident je podle Greeneové hrozbou pro národní bezpečnost. Kongresmanka na Twitteru uvedla, že cítí velkou podporu pro svou iniciativu.

Republikánská kongresmanka žádost o impeachment podala koncem minulého týdne, pouhý den po tom, co proběhla prezidentská inaugurace. „Vyplnila jsem potřebné papíry impeachmentu proti Joeu Bidenovi kvůli zneužívání moci. Biden má za sebou historii korupce a zneužívání svého postavení, aby svému synu Hunterovi dohodil kšefty na Ukrajině či v Číně,“ uvedla zákonodárkyně, která impeachment proti Bidenovi slibovala už v rámci své kampaně.

I filed Articles of Impeachment on Joe Biden yesterday for abuse of power.



Biden has a history of corruption and abusing his elected position of power in order to help his son Hunter with deals with foreign country’s energy companies like in Ukraine and China.#ImpeachBiden https://t.co/mNyGe6EuYy — Marjorie Taylor Greene  (@mtgreenee) January 22, 2021

„Prezident Joe Biden nemůže být v úřadu prezidenta Spojených států. Opakovaně využíval svého postavení jako viceprezident Baracka Obamy, což je velmi znepokojující,“ uvedla Greeneová v oficiální prohlášení, které vydala její kancelář. Její účet twitterový účet byl poté několik hodin blokován, uvádí The Independent. Nyní ale její profil funguje a Greeneová na něm opakovaně vyzývá občany, aby přispěli na podporu jejího návrhu.



Greeneová je podle serveru The Independent spojena s konspiračními teoriemi QAnon a zároveň otevřeně podporuje bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Greeneová dle svých slov věří, že volby byly zfalšovány a ve skutečnosti zvítězil Trump.



I just filed Articles of Impeachment on President @JoeBiden. pic.twitter.com/mcwEEkKiHL — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) January 21, 2021

Greeneová se také ohradila proti způsobu, jakým proběhla samotná Bidenova inaugurace. „Včerejší inaugurace vypadala jako přehlídka jakési militární strany, když se na ní dostalo asi 30 tisíc vojáků. Lidem říkali, ať na inauguraci nechodí a na místě byly rozestavěny vlajky, aby to vypadalo, že má Biden opravdovou podporu,“ napsala Greeneová. „Biden volá po jednotě, ale demokraté opakovaně útočí na všechny, kteří s nimi nesouhlasí,“ dodala kongresmanka, která Bidena označila jako „bezradného dědu.“



Agentura DPA připomíná, že Hunter Biden byl ve volební kampani často terčem útoků ze strany současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Trump otce i syna Bidenovy obvinil z korupce v souvislosti s působením Huntera Bidena na Ukrajině v době, kdy Joe Biden byl americkým viceprezidentem. Greeneová opakovaně tvrdí, že Biden pomohl svému synovi získat ilegální miliardové výnosy. „Biden se nezastaví před ničím. Pomohl synovi Hunterovi získat obrovské peníze ze zahraničních energetických byznysů,“ uvedla.

Hunter Biden v letech 2014 až 2019 zastával lukrativní post v dozorčí radě ukrajinské energetické společnosti Burisma.



Bidenův tým ještě před inaugurací uvedl, že „příští prezident je velmi hrdý na svého syna, který čelil náročným výzvám, včetně brutálních útoků z minulých měsíců, a vyšel z nich silnější“.

Greeneová, která své křeslo v Kongresu získala v listopadových volbách ve státě Georgia, byla mezi 139 poslanci a osmi senátory, kteří odmítali výsledky prezidentských voleb. Zpochybňovali především součet hlasů ve státech Arizona a Pensylvánie. Tvrdila také, že podvodné byly i výsledky z „jejího státu Georgia“, ale pouze v prezidentských volbách. Greeneová dle svých slov vyhrála férově a její výsledky byly naprosto přesné. Trump sám označil Greeneovou za „budoucí republikánskou hvězdu.“



Greeneová také kritizuje Bidenův přístup americkým ozbrojeným silám. „V roce 2002 Joe Biden hlasoval pro válku v Iráku, která stála Spojené státy mnoho životu a biliony dolarů na daních. Teď Biden přichází s novinkou, chce totiž do Iráku poslat více jednotek. No tak, chlape. Přiveď naše vojáky domů,“ napsala Greeneová, která zároveň propaguje petici za impeachment Bidena, díky které lidé mohou vyjádřit podporu s její iniciativou. „Padni, komu padni, Joe,“ napsala k petici Greeneová.

In 2002, @JoeBiden voted for the Iraq War, costing thousands of Americans lives and trillions of American tax dollars.



News today is that he's considering sending MORE of our troops to Iraq.



Come on, man!



Bring our troops home! — Marjorie Taylor Greene  (@mtgreenee) January 22, 2021

Server Business Insider upozorňuje, že naděje Greeneové na to, že by mohl impeachment projít, jsou v podstatě nulové i s ohledem na to, že demokraté mají nyní většinu v obou komorách, byť v Senátu se jedná o většinu nejtěsnější. Proti Greeneové se ozvali i někteří její republikánští kolegové.



„Asi hodlá dál dělat hlupáka ze sebe, svých voličů i republikánské strany,“ uvedl pro server Atlantic republikánský senátor Ben Sasse. „Jestli má mít republikánská strana budoucnost mimo horečnaté sny internetových trolů, musíme přistupovat ke všem falešným informacím stejně a musíme zapudit všechny, kteří podporují jejich šíření,“ dodal Sasse.