Hrozba války zažehnána. Izrael a Palestina uzavřely dohodu o příměří

JERUZALÉM/GAZA Izrael a Palestina se dohodly na příměří na hranicích palestinského Pásma Gazy a Izraele. Palestinští představitelé sdělili agentuře Reuters, že příměří zprostředkoval Egypt. Platit mělo začít ve 3:30 SELČ. Dohodu potvrdila i televizní stanice patřící palestinské radikální organizaci Hamás. Představitelé Izraele se k věci nevyjádřili.

Palestinští radikálové zahájili masivní raketovou palbu na Izrael v sobotu a pokračovali v ní i v neděli. Izraelská armáda oznámila, že zasáhla v Pásmu Gazy více než 260 cílů.



Z palestinského Pásma Gazy bylo podle izraelské armády na Izrael za víkend vypáleno více než 650 raket. Nová vlna izraelsko-palestinského násilí si od soboty podle médií vyžádala na palestinské straně 22 mrtvých včetně tří žen a dvou dětí a nejméně osmi radikálů z hnutí Islámský džihád, a také asi 150 zraněných. Na izraelské straně jsou čtyři mrtví a více než stovka zraněných.



Plnou podporu Izraeli vyjádřil prezident USA Donald Trump a vyzval k ukončení raketových útoků.

„Izrael opět čelí palbě smrtelných raketových útoků teroristických skupin Hamásu a Islámského džihádu. Izrael stoprocentně podporujeme při obraně jeho občanů. Pro obyvatele Gazy - tyto teroristické činy proti Izraeli vám nepřinesou nic víc než trápení. Skoncujte s násilím a pracujte na míru,“ napsal Trump na twitteru.

