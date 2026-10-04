Hrozba výjimečného stavu. Trump před volbami odmítá vyloučit nasazení armády

V exkluzivním rozhovoru pro časopis TIME, který rozdmýchal debaty o ústavní krizi, Trump připustil možnost aktivace kontroverzního zákona o vzpouře (Insurrection Act). Právní experti varují před bezprecedentním útokem na americkou demokracii, zatímco Bílý dům čelí rekordnímu propadu popularity.
Nic nevylučuji, uvidíme
Slova, která mnohé šokovala, padla přímo v Oválné pracovně při rozhovoru pořízeném koncem září, ale zveřejněném počátkem října. Když reportéři časopisu TIME prezidenta položili otázku, zda může zaručit, že před blížícími se volbami nevyhlásí výjimečný stav, Trump reagoval takto: „Nic nevylučuji ani nepotvrzuji. Uvidíme.“
Následně zašel ještě dál, když sám specifikoval možnost aktivace Insurrection Act – zákona z roku 1807, který hlavě státu umožňuje nasadit armádu na potlačení domácích nepokojů.
„Mohl bych ho použít. Hodně lidí si myslí, že bych ho někdy měl použít,“ použil Trump otřepaný argument o anonymních davech podporovatelů, načež začal mluvit o nízké kriminalitě a nekontrolované imigraci.
Opoziční demokraté reagovali okamžitě a s rozhořčením. „Kam až je Trump schopen zajít, aby v těchto nadcházejících volbách podváděl, lhal a kradl, to je prostě naprosto za hranou,“ prohlásil vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer.
Také obvinil prezidenta, že se pokouší zmanipulovat hlasování, které podle současných průzkumů nahrává demokratům.
Pod tlakem klesajících preferencí
Podle analytiků nejsou tyto radikální úvahy náhodné. Trumpova administrativa se nachází pod obrovským tlakem. Podle interních průzkumů popularity klesá Trumpova podpora k hranici 31 procent.
Američany drtí drahota a vysoké ceny paliv spojené s probíhající válkou s Íránem, kterou chce Trump podle svých slov „rychle ukončit“ až těsně po volbách. Na dotaz novinářů, co si by řekl lidem, kteří nemají dost peněz na rostoucí výdaje, se prezident spokojil odpovědět těmito slovy: „Jsou to lůzři.“
Sám Trump varuje, že pokud republikáni v listopadových volbách ztratí kontrolu nad Kongresem, opoziční demokraté proti němu okamžitě zahájí impeachment, tedy proces odvolání prezidenta.
Poté, co Trumpovi neprošel přísný volební zákon SAVE America Act a řadu omezení korespondenčního hlasování mu zablokovaly federální soudy, sílí obavy, že se pokusí změnit pravidla hry jednostranným dekretem pod záminkou „národní nouze“. Sám Trump na nedávném volebním sjezdu v Texasu vedl dav k absurdnímu slibu: „Je mi jedno, jestli jsem registrovaný, nebo ne. Půjdu a budu podvádět jako blázen, přesně jako to dělají oni.“
Ústavní stopka. Na volby se nesmí sáhnout
Právní experti a organizace jako Protect Democracy okamžitě upozornili, že Trumpovy hrozby narážejí na samotné základy americké Ústavy. Podle ní totiž organizace a pravidla voleb spadají výhradně pod jednotlivé státy a Kongres – prezident nemá žádnou legální pravomoc do nich zasahovat.
Federální zákony navíc striktně zakazují přítomnost ozbrojených složek nebo federálních agentů u volebních uren. Nový ředitel FBI Kash Patel přesto již dříve naznačil možnost vyslání agentů k volebním místnostem, což kritici označují za pokus o otevřené zastrašování voličů. Ministr obrany Pete Hegseth navíc vydal armádní memorandum o „ochraně voleb před cizím vměšováním“, což obavy z militarizace volebních místností jen umocnilo.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jednotlivé americké státy – včetně některých vedených republikány – se aktivně připravují na možný střet s Washingtonem. Místní volební úředníci vzkazují, že jakýkoliv pokus o federální zásah do voleb okamžitě napadnou u soudů.
Do klíčových voleb zbývá pouhý měsíc a atmosféra v USA houstne. Důvěra Američanů v to, že hlasování proběhne svobodně a spravedlivě, poprvé klesla pod padesát procent.