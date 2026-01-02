Anarchistické městečko Huljajpole v ruských rukou. Situace na jižní frontě nevěští konec bojů

Ruská armáda ohlásila dobytí Huljajpole, malého a zdánlivě nevýznamného městečka v Záporožské oblasti. Jde přitom o místo, které se před více než sto lety zapsalo do dějin jako centrum jediného pokusu o ustavení anarchistického státu na světě.
Stál za ním zdejší rodák Nestor Machno, politický vězeň carského režimu, který dokázal kolem sebe shromáždit stejně smýšlející a motivovat i obyvatele venkova, aby se postavili za jeho ne zrovna srozumitelnou myšlenku. Proti všem vydržel Machno bojovat do konce občanské války, kdy na další boj proti stále silnějším bolševikům neměl sílu a zemřel v exilu v Paříži.