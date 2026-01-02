Anarchistické městečko Huljajpole v ruských rukou. Situace na jižní frontě nevěští konec bojů

Pomník anarchisty a revolucionáře Nestora Machna v Huljajpoli (24. května 2025)

Tomáš Vlach
Analýza
Rusko v posledních dnech uplynulého roku postoupilo nejen na Donbase, ale také na jihu v Záporoží, kde se fronta dosud držela. Jde z několika důvodů o symbolický posun a nasvědčuje tomu, že mír ještě nemusí být až tak blízko.

Ruská armáda ohlásila dobytí Huljajpole, malého a zdánlivě nevýznamného městečka v Záporožské oblasti. Jde přitom o místo, které se před více než sto lety zapsalo do dějin jako centrum jediného pokusu o ustavení anarchistického státu na světě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Stál za ním zdejší rodák Nestor Machno, politický vězeň carského režimu, který dokázal kolem sebe shromáždit stejně smýšlející a motivovat i obyvatele venkova, aby se postavili za jeho ne zrovna srozumitelnou myšlenku. Proti všem vydržel Machno bojovat do konce občanské války, kdy na další boj proti stále silnějším bolševikům neměl sílu a zemřel v exilu v Paříži.

Právě nejčtenější Premium články:
Analýza

Pomník anarchisty a revolucionáře Nestora Machna v Huljajpoli (24. května 2025)...

Komentář

Novoroční rozeštvávání zafungovalo, pánové Hřib a Okamura mohou být spokojení

Zleva: Zdeněk Hřib, Tomio Okamura

Pavel slovy o úspěšné zemi, která není spálená, nadchl opoziční politiky

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

