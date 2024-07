Hurikánová sezona: taková tu ještě nebyla. Beryl, který drtil Karibik i Texas, je jen první vlaštovka

„Máme teprve začátek července a je to už druhá povodeň. (...) Myslím, že je na čase barák prodat a přesunout se někam trochu výš. A to jsme se sem nastěhovali sotva před rokem.“ Slova rezignace, která pronesl texaský důchodce Mike Beggs, zachytil reportér listu The Washington Post (WP) krátce poté, co muž začal obhlížet škody na svém novém bydlišti u texaského pobřeží Mexického zálivu. Na vině byla tropická bouře Beryl, která udeřila na tuto oblast v pondělí navečer (v noci na úterý středoevropského času).