Hurikán Erin přinesl tropickou bouři na Bahamy, na pobřeží USA zvedne vlny

V noci na pondělí SELČ Erin zesílil na čtvrtou kategorii s rychlostí větru 215 kilometrů v hodině, zatímco jeho okraj bičoval Panenské ostrovy a Portoriko. Krom jihovýchodní části souostroví Bahamy zasáhla tropická bouře ostrovy Turks a Caicos.
Podle meteorologů zůstane Erin velkým, silným hurikánem až do poloviny tohoto týdne. Vítr o síle hurikánu se nyní táhne až 95 kilometrů od jeho středu a vítr o síle tropické bouře dosahuje až 370 kilometrů od oka hurikánu. Tato oblast silného větru se má během následujících dní ještě rozšiřovat a při tomto rozsahu má Erin postihnout pobřežní oblasti USA, i když nezasáhne přímo pevninu.
V noci na pondělí SELČ se Erin nacházel přibližně 205 kilometrů východně-severovýchodně od ostrova Grand Turk a přibližně 1555 kilometrů jižně-jihovýchodně od mysu Hatteras v Severní Karolíně. Pohyboval se severozápadním směrem rychlostí 19 kilometrů v hodině.
Erin je první atlantický hurikán tohoto roku. V sobotu dosáhl mimořádně nebezpečné páté kategorie s větry o rychlosti 260 kilometrů v hodině, než přechodně zeslábl. Očekává se, že v příštích několika dnech zůstane silný a bude se zvětšovat.
„Máte co do činění s velkým hurikánem. Jeho intenzita kolísá. V každém případě se jedná o nebezpečný hurikán,“ řekl Richard Pasch z amerického Národního střediska pro hurikány (NHC).
Vědci spojují rychlé zesilování hurikánů v Atlantiku se změnou klimatu. Globální oteplování způsobuje, že atmosféra zadržuje více vodní páry a zvyšuje teplotu oceánů; teplejší vody dodávají hurikánům energii, aby mohly vyvolat více deště a rychleji zesílit, napsala AP.