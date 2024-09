Hurikán Francine v Louisianě zeslabil na tropickou bouři. Lidé se dál obávají záplav

V Louisianě hurikán s rychlostí větru dosahující trvale rychlosti 155 kilometrů za hodinu narazil na zranitelné pobřežní oblasti, které se ještě nevzpamatovaly z ničivých hurikánů v letech 2020 a 2021.

Podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) se živel dostal nad pevninu nad městem Morgan City ve středu v 17:00 místního času (o půlnoci SELČ) jako hurikán druhé kategorie na pětistupňové škále, ale později zeslábl na tropickou bouři provázenou silným deštěm.

Kvůli hrozící pohromě však těžební firmy odstavily skoro 39 procent těžby ropy a polovinu těžby plynu v Mexickém zálivu, napsala agentura Reuters a dodala, že celkem bylo evakuováno 171 těžebních plošin a tři vrtné soupravy.

Velitel hasičů v Morgan City Alvin Cockerham uvedl, že hurikán rychle zaplavil ulice, přetrhal elektrické vedení a lámal větve stromů. „Budu upřímný: je to trochu horší, než jsem čekal,“ řekl Cockerham a dodal, že nechal všechny hasičské vozy stáhnout zpět na stanice, protože „je příliš nebezpečné být v tomhle venku“.

Federální vláda i Louisiana v předstihu vyhlásily nouzový stav a evakuovaly tisíce lidí. Středisko vyzvalo obyvatele Louisiany, aby se uchýlili do úkrytů. Nouzový stav vyhlásil také sousední stát Mississippi, kam by Francine měla dorazit později během čtvrtka. V částech státu by podle předpovědí mohlo napadnout deset až 15 centimetrů srážek.

Jakákoli větší bouře poblíž Louisiany vyvolává vzpomínky na hurikán Katrina, která v roce 2005, která zdevastovala New Orleans a okolí, připravila o život téměř 1 400 lidí a způsobila škody ve výši 125 miliard dolarů (asi 2,85 bilionu korun). Loni NHC změnilo odhad počtu obětí hurikánu z 1833 na 1392, jelikož ve statistikách upravilo, co hodnotí jako přímou či nepřímou oběť hurikánu. Započítány nejsou například případy dopravních nehod.

Voda z jezera Pontchartrain, které hraničí s městem na severu, se začala valit přes hráz. Od Katriny však federální vláda vybudovala systém ochranných hrází za 14,5 miliardy dolarů (asi 330 miliard korun), které by měly zabránit katastrofálnímu selhání.