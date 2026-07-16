Ve 20:00 SELČ „americké síly zahájily pátý večer v řadě novou vlnu úderů proti Íránu“, oznámilo CENTCOM. Již dříve americké síly uvedly, že cílem úderů je mimo jiné zničit íránské vojenské kapacity, které mohou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu.
Íránská státní televize krátce poté informovala o amerických úderech na město Bandar Abbás na jihu země, které se nachází u Hormuzského průlivu. Další exploze byly slyšet podle oficiálních médií také ve městě Búšehr, kde se nachází jediná funkční civilní jaderná elektrárna v Íránu, či v Ahváuz na jihozápadě země.
Teherán odpovídá na americké údery útoky na okolní země, kde se nacházejí americké základny. Obě země se pak obviňují z porušování memoranda o porozumění z poloviny června, které mělo zastavit ozbrojený konflikt a obnovit plavbu v Hormuzském průlivu, který je globální trasou pro přepravu plynu a ropy.
Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán na konci února. Boje s různou intenzitou tak pokračují pátým měsícem, ačkoliv bylo nejdříve vyhlášeno příměří a pak Spojené státy a Írán podepsaly memorandum o porozumění. Od úterý Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu na Írán. Obnova bojů vedla k poklesu přepravy přes Hormuzský průliv, která zažila nárůst po červnovém podpisu memoranda.
Húsíové hrozí útoky na saúdská ropná zařízení
Proíránští povstalci Húsíové ve čtvrtek pohrozili útoky hlavnímu městu Saúdské Arábie Rijádu. Vzkázali, že pokud se zapojí do boje proti Jemenu, stanou se veškerá saúdskoarabská ropná i další strategická zařízení terčem jemenských povstalců. Na zemi zaútočili už v pondělí poté, co království obvinili z bombardování letiště v jemenském hlavním městě Saná, které mají pod svou kontrolou.
Ranvej bombardovaly jemenské vládní jednotky podporované Rijádem, aby zabránily přistání íránského letadla. Bylo tak porušeno čtyřleté příměří mezi oběma stranami. Mluví se o největší eskalaci za několik let.
Jemenští šíitští Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná či většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Jsou podporováni a financováni šíitským Íránem a v posledních letech se stali významnou vojenskou silou v regionu.
V jemenské občanské válce bojují Húsíové s podporou Íránu proti mezinárodně uznávané (převážně sunnitské) vládě, sídlící v Adenu, kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií.