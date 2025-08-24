Izraelské letectvo zaútočilo na řídící centrum Húsíů v Jemenu. Odveta, uvedlo

Autor: ,
  20:05aktualizováno  20:05
Izrael v neděli podnikl nové údery na Jemen v odvetě za raketu vypuštěnou v pátek. Izraelské letectvo tvrdí, že v hlavním městě Saná zasáhlo vojenský areál, kde se nachází prezidentský palác, a několik dalších cílů, uvedla agentura Reuters. O úderech na hlavní město informovali prostřednictvím svých médií i jemenští povstalečtí Húsíové. Podle nich zemřeli dva lidé a dalších 35 utrpělo zranění.
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)

Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025) | foto: Reuters

Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
5 fotografií

Povstalci z Jemenu v pátek vypustili na Izrael raketu, která však vybuchla ve vzduchu. Útok vyvolal protivzdušný poplach v Tel Avivu a v okolí, nezpůsobil však mrtvé ani zraněné.

Podle nejmenovaného izraelského vojenského představitele raketa vypuštěná z Jemenu poprvé měla kazetovou munici. Izraelská armáda nedělní údery označila za odvetu za raketové a dronové útoky Húsíů.

Armáda zveřejnila snímek, na kterém nedělním úderům přihlíželi premiér Benjamin Netanjahu a další vládní a političtí představitelé. Armáda uvedla, že údery zasáhly v Saná mimo jiné elektrárny či sklady s pohonnými hmotami. Cílem úderů byl i vojenský areál, ve kterém se nachází prezidentský palác. Podle armády z tohoto místa Húsíové řídí své údery.

Povstalci z řad Húsíů, kteří z Jemenu vypouštějí na Izrael rakety i bezpilotní prostředky, patří mezi blízké spojence palestinského teroristického hnutí Hamás.

Své údery Húsíové odůvodňují válkou, kterou Izrael vede proti Hamásu v Pásmu Gazy. Mimo jiné v Rudém moři Húsíové útočí na lodě, o kterých tvrdí, že mají nějaké vazby na Izrael.

Izraelci v souvislosti s útoky Húsíů opakovaně podniká letecké údery na Jemen. Například 17. srpna izraelské letectvo zasáhlo energetickou strukturu v Jemenu.

Vstoupit do diskuse

Osoby bez zdanitelných příjmů budou platit na zdravotním pojištění 3024 Kč

Izraelské letectvo zaútočilo na řídící centrum Húsíů v Jemenu. Odveta, uvedlo

Pentagon měsíce blokuje použití amerických střel Ukrajinci na území Ruska

Doporučujeme

Kde se nachází nejvíc čajoven nejen na Západě? Kulturní dějiny čaje ukazují, v čem jsme předčili i Čínu

Premium

Rusko uzná územní celistvost Ukrajiny, loutkový režim nenastolí, ujišťuje Vance

Schodiště

Romská kniha, nebo univerzální generační výpověď? Téma pro polomáčené hrdiny

Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Ukrajina si připomíná Den nezávislosti, Rusko mezitím zaútočilo desítkami strojů

Úhel pohledu

Ostudu před brněnským nádražím město, stát ani policie zřejmě nehodlají řešit

Máma odcházela v slzách. I kolem Sapy chodí vietnamští bezdomovci, říká filmař

Obrazem

OBRAZEM: Mistrovství republiky v atletice přineslo řadu zajímavých momentů

SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.