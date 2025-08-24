Izraelské letectvo zaútočilo na řídící centrum Húsíů v Jemenu. Odveta, uvedlo

Povstalci z Jemenu v pátek vypustili na Izrael raketu, která však vybuchla ve vzduchu. Útok vyvolal protivzdušný poplach v Tel Avivu a v okolí, nezpůsobil však mrtvé ani zraněné.
Podle nejmenovaného izraelského vojenského představitele raketa vypuštěná z Jemenu poprvé měla kazetovou munici. Izraelská armáda nedělní údery označila za odvetu za raketové a dronové útoky Húsíů.
Armáda zveřejnila snímek, na kterém nedělním úderům přihlíželi premiér Benjamin Netanjahu a další vládní a političtí představitelé. Armáda uvedla, že údery zasáhly v Saná mimo jiné elektrárny či sklady s pohonnými hmotami. Cílem úderů byl i vojenský areál, ve kterém se nachází prezidentský palác. Podle armády z tohoto místa Húsíové řídí své údery.
Povstalci z řad Húsíů, kteří z Jemenu vypouštějí na Izrael rakety i bezpilotní prostředky, patří mezi blízké spojence palestinského teroristického hnutí Hamás.
Své údery Húsíové odůvodňují válkou, kterou Izrael vede proti Hamásu v Pásmu Gazy. Mimo jiné v Rudém moři Húsíové útočí na lodě, o kterých tvrdí, že mají nějaké vazby na Izrael.
Izraelci v souvislosti s útoky Húsíů opakovaně podniká letecké údery na Jemen. Například 17. srpna izraelské letectvo zasáhlo energetickou strukturu v Jemenu.