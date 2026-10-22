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Další zásah Húsíů. Na letišti v Saúdské Arábii zabili člověka, osm je zraněných

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  6:54aktualizováno  6:54
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
22 fotografií
Útok na mezinárodní letiště v saúdskoarabském Dammámu ve středu zabil jednoho člověka a osm dalších zranil. S odkazem na saúdskoarabský úřad pro civilní letectví o tom informuje agentura Reuters. Hmotné škody v tuto chvíli úřady vyhodnocují. Saúdská Arábie je v poslední době terčem jemenských povstalců opakovaně.

Saúdská Arábie totiž vede koalici, která proti nim bojuje a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Útok na mezinárodní letiště v Rijádu z 10. října si vyžádal 12 mrtvých a přes 300 zraněných.

Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. V září povstalci ovládli téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a dokázali se zmocnit také oblastí u průlivu Báb al-Mandab po ofenzivě, která podle agentur přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Vládní síly na to reagovaly protiofenzivou a postupem u Báb al-Mandabu.

Dammám leží na pobřeží Perského zálivu.

Dammám leží na pobřeží Perského zálivu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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