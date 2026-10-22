Saúdská Arábie totiž vede koalici, která proti nim bojuje a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Útok na mezinárodní letiště v Rijádu z 10. října si vyžádal 12 mrtvých a přes 300 zraněných.
Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. V září povstalci ovládli téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a dokázali se zmocnit také oblastí u průlivu Báb al-Mandab po ofenzivě, která podle agentur přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Vládní síly na to reagovaly protiofenzivou a postupem u Báb al-Mandabu.
Dammám leží na pobřeží Perského zálivu.
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