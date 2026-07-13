Húsíové zaútočili na letiště v Saúdské Arábii v odvetě za údery na ranvej v Saná

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  22:23aktualizováno  22:23
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Húsíové - ilustrační snímek | foto: ČTK

Jemenští šíitští povstalci Húsíové v pondělí zaútočili na mezinárodní letiště v Abhá na jihu Saúdské Arábie. Rebelové podle agentury AFP tvrdí, že jde o odvetu za dřívější úder na ranvej v jemenské metropoli Saná kontrolované Husíi.

Dráhu v pondělí bombardovaly jemenské vládní jednotky, aby zabránily přistání íránského letadla. Z útoků Húsíové obvinili Rijád, který je spojencem jemenské vlády.

Vojenský mluvčí Húsíů Jahjá Sárí v pondělí útoky potvrdil. Uvedl, že rebelové podnikli údery na mezinárodní letiště v Abhá pomocí dronů a raket. Dále varoval všechny letecké společnosti před využitím vzdušného prostoru království.

Sárí už dříve z útoku na letiště v Saná obvinil Saúdskou Arábii a označil jej za konec období klidu. Příměří z roku 2022 bylo z velké části dodržováno. Podle AFP jde o největší eskalaci za několik let.

Jemenští šíitští Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná či většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Jsou podporováni a financováni šíitským Íránem a v posledních letech se stali významnou vojenskou silou v regionu. V jemenské občanské válce bojují Húsíové s podporou Íránu proti mezinárodně uznávané (převážně sunnitské) vládě, sídlící v Adenu, kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií.

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