Rusko se snaží odpojit Ukrajinu od internetu. Zemi opět zachrání Elon Musk

„V Kyjevě jsou kvůli ruskému útoku hlášeny problémy s internetem u přibližně 100 tisíc domácností. Odborníci již vyhodnocují rozsah škod a opravují síť, aby co nejdříve obnovili její stabilní provoz,“ oznámilo ve středu ukrajinské ministerstvo pro digitální transformaci.
Ukrajina v posledních dnech čelí komplikacím s připojením k celosvětové síti. Pouze během minulého týdne byla zasažena datacentra velkých ukrajinských společností, jako je MiroHost, Cityhost, Pautina UTELS, KyivLink, Crazy Network a uzel internetového poskytovatele Etherlink, kvůli čemuž byli někteří obyvatelé Kyjeva a firmy v centru metropole dočasně bez přístupu k internetu.
Datacentra považuje ruská armáda za legitimní cíl, protože mají „zajišťovat ukládání, zpracování a přenos dat, včetně zpravodajských informací.“