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Rusko se snaží odpojit Ukrajinu od internetu. Zemi opět zachrání Elon Musk

Jiří Just
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Elon Musk | foto: Getty Images

Ruská válečná eskalace cílí na internet. Moskva rozšiřuje a zintenzivňuje své vzdušné útoky, novým cílem dronů jsou ukrajinská datová centra. Došlo i k incidentu se stanicí Starlinku v Polsku.

„V Kyjevě jsou kvůli ruskému útoku hlášeny problémy s internetem u přibližně 100 tisíc domácností. Odborníci již vyhodnocují rozsah škod a opravují síť, aby co nejdříve obnovili její stabilní provoz,“ oznámilo ve středu ukrajinské ministerstvo pro digitální transformaci.

Ukrajina v posledních dnech čelí komplikacím s připojením k celosvětové síti. Pouze během minulého týdne byla zasažena datacentra velkých ukrajinských společností, jako je MiroHost, Cityhost, Pautina UTELS, KyivLink, Crazy Network a uzel internetového poskytovatele Etherlink, kvůli čemuž byli někteří obyvatelé Kyjeva a firmy v centru metropole dočasně bez přístupu k internetu.

Datacentra považuje ruská armáda za legitimní cíl, protože mají „zajišťovat ukládání, zpracování a přenos dat, včetně zpravodajských informací.“

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