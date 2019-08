I v srpnu se stávají jachtařské nehody, podotkl ke Gretině cestě podnikatel. Odpůrci mu na webu spílají

PLYMOUTH/LONDÝN Švédská aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová 14. srpna vyrazila na jachtě z Británie do New Yorku. Její vyplutí na Twitteru komentoval podporovatel a donátor Nigela Farage v kampani pro brexit Arron Banks slovy: "Podivné jachtařské nehody se stávají v srpnu..." Příspěvek vyvolal vlnu nevole. Banks místo omluvy kritikům vzkázal, že nemají smysl pro humor.

„Jsme na cestě! Opouštíme Plymouth a míříme do New Yorku,“ napsala na svůj twitterový účet Greta Thunbergová hned po vyplutí. Na její příspěvek zareagovalo mnoho lidí, například i členka britského parlamentu Caroline Lucasová, ta popřála Gretě šťastnou cestu. Její tweet ale nenechal chladným podporovatele Nigela Farage a brexitu Arrona Bankse, který podotkl, že i v srpnu se mohou stávat podivné jachtařské nehody.

Freak yachting accidents do happen in August ... https://t.co/6CPePHYLtu — Arron Banks (@Arron_banks) August 14, 2019

Jeho tvrzení okamžitě vyvolalo vlnu kritiky. „Přejete možnou smrtelnou nehodu šestnáctileté dívce, proč?“ ptala se britská herečka Amanda Abbingtonová. „Je odporný,“ zněl další komentář a v podobném duchu se nesly i následující tweety.



You’re wishing a potentially fatal accident onto a sixteen year old girl, why..? https://t.co/6w1ZIOEMXi — Amanda Abbington (@CHIMPSINSOCKS) August 14, 2019

Arron Banks zareagoval konstatováním, že Gretě samozřejmě nepřeje žádnou nehodu a užívá si sledování směšných reakcí davu. „Byl to vtip. Vy levičáci nemáte smysl pro humor,“ dodal později. Dalo by se říci, že za celou diskuzí pomyslnou tečku udělal britský spisovatel Philip Pullman, který napsal: „Takhle si tě budou pamatovat, Banksi.“ Banks v reakci na to Pullmana nazval starým, nudným levičákem.



You boring old lefty.. https://t.co/LMqTijpHLG — Arron Banks (@Arron_banks) August 15, 2019

Greta Thurnbergová je v současné době na dvoutýdenní cestě přes Atlantik do New Yorku na summit OSN. Jachta Malizia, na níž pluje, má karbonový trup a je vybavena solárními panely a podvodními turbínami, které vyrábějí elektřinu potřebnou k navigaci plavidla a ke komunikaci. Podle Grety Thunbergové tak jachta nezanechává žádnou uhlíkovou stopu.

Kromě německého kapitána Borise Herrmanna ji na dvoutýdenní plavbě doprovází její otec Svante, dokumentarista Nathan Grossman a vnuk zesnulého monackého knížete Rainiera III. a někdejší hollywoodské herečky a monacké kněžny Grace Kellyové.