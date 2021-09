Do Mexického zálivu unikla po hurikánu Ida ropa, na místě pracují úklidové týmy

Únik ropy do vod Mexického zálivu je pozorován jižně od města New Orleans v lokalitě Port Fourchon, přes kterou ve velkém proudí ropa i plyn. Na možný problém se přišlo během pracovního týdne díky pozorovacím letům a satelitním snímkům a od té doby podle médií délka skvrny narostla na více než deset kilometrů. Agentura AP v sobotu večer východoamerického času psala, že únik ropy stále neskončil, ovšem nezdálo se, že by napáchal jakékoli škody na pevnině.



Incidentem se zabývá i federální pobřežní stráž. Podle jejího mluvčího Johna Edwardse je za zdroj úniku považován podmořský ropovod vlastněný texaskou společností Talos Energy. Ta v tiskovém prohlášení uvedla, že zahájila vlastní vyšetřování, prý se ale nedomnívá, že by byla za problém zodpovědná.

Firma na místo vyslala úklidovou loď, jejíž posádka nasadila plovoucí bariéru proti šíření skvrny a snažila se ropu z moře odčerpávat, napsal deník The New York Times (NYT). Zprávy médií o přítomnosti úklidových týmů později potvrdil mluvčí Edwards, lodě pobřežní stráže se ovšem podle něj v sobotu ke skvrně nedostaly. Také uvedl, že analytici pobřežní stráže monitorují zprávy a satelitní snímky ve snaze stanovit závažnost incidentu.

„Je to rozsáhlý únik, který vyžaduje další vyšetřování,“ okomentoval situaci pro list NYT analytik Oscar Garcia-Pineda ze společnosti Water Mapping, který se zabývá využíváním leteckých a satelitních snímků v souvislosti s ropnými skvrnami. Jiný odborník citovaný agenturou Bloomberg uvedl, že únik u Port Fourchon je „největší, co tady máme“.

Státu Louisiana byly nahlášeny desítky případů úniku ropy a podobných incidentů v návaznosti na přechod hurikánu Ida. Bouře na americkém pobřeží Mexického zálivu udeřila minulou neděli jako hurikán čtvrté kategorie s větrem o rychlosti až 240 kilometrů za hodinu. Oblast se stále potýká s rozsáhlými výpadky proudu, bilance obětí ve státech Louisiana, Mississippi a Alabama v sobotu narostla na 16 mrtvých. Na 50 obětí zatím registruje severovýchod USA, kam zbytky bouřkového systému v uplynulých dnech přinesly bleskové záplavy a rekordní srážky.

V oblastech od Virginie po Connecticut v sobotu nabíralo obrátky odstraňování následků živelní pohromy, píše AP. Lidé vynášeli na ulici zničený nábytek a čistili své domovy od bláta či splašků. Bílý dům oznámil, že americký prezident Joe Biden v úterý navštíví zasažené komunity v New Yorku a New Jersey.