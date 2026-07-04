Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikalismu, řekl Trump. Hrozí se komunismu

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Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě. Řekl to v pátek americký prezident Donald Trump v projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti USA u památníku Mount Rushmore."S tímto blížícím se velkolepým výročím vidíme, jak naše americká identita čelí nové ofenzívě. Na naší půdě se znovu objevuje komunistická hrozba,“ prohlásil republikánský prezident.

Trump hovořil na pozadí slavného národního památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě. Tvoří ho podobizny čtyř velkých bývalých prezidentů George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna - vysekané do žulového skalního masivu.

Americký prezident Donald Trump vystoupil při příležitosti 250. výročí nezávislosti USA s projevem u památníku Mount Rushmore. (4. července 2026)
Americký prezident Donald Trump vystoupil při příležitosti 250. výročí nezávislosti USA s projevem u památníku Mount Rushmore. (4. července 2026)
Americký prezident Donald Trump vystoupil při příležitosti 250. výročí nezávislosti USA s projevem u památníku Mount Rushmore. (4. července 2026)
Americký prezident Donald Trump vystoupil při příležitosti 250. výročí nezávislosti USA s projevem u památníku Mount Rushmore. (4. července 2026)
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Trump má v sobotu večer promluvit také na prostranství National Mall v centru Washingtonu.

Oslavy i demonstrace se konají po celých Spojených státech, které jsou silně politicky polarizované.

Akce komplikují i extrémní vedra. Například některá washingtonská předměstí kvůli nim zrušila nebo odložila ohňostroje.

250 let od vzniku Spojených států
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