Idi na chuj! Hrdinové ze Zmijího ostrova jsou naživu, oznámila Ukrajina

„S velkým potěšením jsme se dozvěděli, že naši bratři jsou naživu a v pořádku,“ oznámilo námořnictvo v pondělí na Facebooku. Vojáci a vojačky jsou nyní v ruském zajetí.

Ruská válečná loď při útoku na strategický ostrov v Černém moři minulý týden zcela zničila tamní infrastrukturu. Spojení s obránci se tehdy přerušilo a „opakované snahy o kontakt“ byly marné.

Konstantní střelba z ruských válečných lodí a letounů navíc Ukrajincům nedovolovala vyslat na místo mariňáky. Nikdo – až na Rusy – tak netušil, jaký je skutečný osud třináctky vojáků.

Jediné, co se svět dozvěděl a navěky si uložil do paměti, byla jejich odvaha, s jakou Zmijí ostrov bránili. Na výzvy Rusů, aby se vzdali, totiž odpověděli jasně: „Ruská válečná lodi, jdi do prdele.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pak řekl, že všech třináct pohraničních vojáků zemřelo v důsledku ruské palby. „Hrdinsky zemřeli. Nevzdali se,“ uvedl a posmrtně jim udělil nejvyšší státní vyznamenání Hrdina Ukrajiny.

Námořnictvo nyní prohlásilo, že se zase jednou ukázalo, že se ve slovech a činech nepřítele nenachází špetka pravdy a víry. Rusové se prý snažili událost využít v propagandě a přesvědčit veřejnost, že ukrajinské úřady zapomněly na své lidi a „pohřbily je“.

„Celým svým srdcem se těšíme na své bratry,“ dodává námořnictvo. Jaký bude další postup a zda Rusko už kývlo na vydání zajatců, není zatím známo. Kromě samotných vojáků mezi nimi jsou i civilisté, které Ukrajina k ostrovu vyslala v rámci humanitární mise s cílem vyzvednout ostatky svých hrdinů.

„Nelegální zajetí civilní lodi, která nebojuje a nevykonává žádnou vojenskou misi, je porušením pravidel a zvyklostí války i mezinárodního humanitárního práva,“ upozorňuje námořnictvo a vyzývá Rusy k propuštění všech zajatých občanů.