Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Extrémní El Niňo změnilo vodopády Iguazú v běsnící monstrum, vyhlídky uzavřeli

Autor:
  14:04aktualizováno  14:04
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Slavné vodopády Iguazú na hranici Brazílie a Argentiny v posledních dnech...

Slavné vodopády Iguazú na hranici Brazílie a Argentiny v posledních dnech výrazně změnily svou podobu. Průtok stejnojmenné řeky se po silných deštích zvýšil z obvyklých 1,5 milionu na 12,2 milionu litrů za sekundu. Kvůli vysoké hladině úřady dočasně uzavřely vyhlídkové lávky a mostky, které jsou nyní opět přístupné. | foto: Reuters

Stoupající hladina řek Paraná a Iguazú zaplavila po deštivém víkendu také ulice...
Klimatické změny a jev El Ni&#241;o donutily správu Národního parku Iguazú...
Správci parku se v pondělí v důsledku přetrvávajících dešťů na jihu Brazílie, a...
12 fotografií
Slavné vodopády Iguazú na hranici Brazílie a Argentiny v posledních dnech výrazně změnily svou podobu. Průtok stejnojmenné řeky se po silných deštích zvýšil z obvyklých 1,5 milionu na 12,2 milionu litrů za sekundu. Kvůli vysoké hladině úřady dočasně uzavřely vyhlídkové lávky a mostky, které jsou nyní opět přístupné.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Koalice přehlasovala Pavla. Spor o jeho pravomoci i úředníky posoudí Ústavní soud

Ministr zahraničí Petr Macinka a ministryně financí Alena Schillerová na...

Extrémní El Niňo změnilo vodopády Iguazú v běsnící monstrum, vyhlídky uzavřeli

Slavné vodopády Iguazú na hranici Brazílie a Argentiny v posledních dnech...

Ukrajinci zasáhli datové centrum Sberbank s nejvýkonnějším ruským superpočítačem

ilustrační snímek

Pozemní antény Starlinku u Sofie byly terčem žhářů, řekl bulharský premiér

Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...

Nelegální migrace do EU klesá. Bojujme ještě tvrději, píše von der Leyenová lídrům

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Komentář

Pražané rozdali karty: Přijímačkové peklo bude pokračovat. Pojďme volit raději na jaře!

ilustrační snímek

Senátoři se obrátili na soud kvůli regulaci cen paliv. Nezodpovědné, reaguje ministerstvo

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Alena Schillerová. (21 září 2026)

Večeře a drobné dárky. Obžaloba popisuje, co v Česku dělal Číňan viněný ze špionáže

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Neopodstatněné, řekl Ústavní soud. Smetl stížnosti Jiřikovského z bitcoinové kauzy

Eskorta přiváží Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy do budovy Krajského...

Názor

Dostupné bydlení sem, dostupné bydlení tam. Promarněná příležitost volební kampaně

ilustrační snímek

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vládní speciál se porouchal. Bednárik se vrátí z Asie druhým airbusem

Armádní letecký speciál Airbus A-319CJ slouží na základně ve Kbelích ve dvou...

Olomouc bude mít nového primátora ze STAN, o koalici už se jedná bez ANO a ODS

Marek Zelenka (STAN) by teoreticky mohl být budoucím primátorem Olomouce. STAN...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.