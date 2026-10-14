14. října 2026 14:04, aktualizováno 14:04
Extrémní El Niňo změnilo vodopády Iguazú v běsnící monstrum, vyhlídky uzavřeli
Slavné vodopády Iguazú na hranici Brazílie a Argentiny v posledních dnech výrazně změnily svou podobu. Průtok stejnojmenné řeky se po silných deštích zvýšil z obvyklých 1,5 milionu na 12,2 milionu litrů za sekundu. Kvůli vysoké hladině úřady dočasně uzavřely vyhlídkové lávky a mostky, které jsou nyní opět přístupné.
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