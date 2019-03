Ilegální velrybí vězení. V ruské zátoce drží sto velryb, mají být prodávány Číně

Nachodka/Praha Ruské úřady vznesly obvinění proti čtyřem společnostem, které poblíž Vladivostoku drží v ilegálním zajetí 100 velryb s cílem prodat je do Číny.

Jedenáct Kosatek dravých a devadesát Běluch severních bylo v loňském roce chyceno u ruského pobřeží Pacifiku. Jako „vězení velryb“ označují ekologové místo v zátoce Srednyaya nedaleko Nachodky. Podle reportérů Novaja Gazeta jde o zatím největší počet těchto kytovců držených v takto malých a přeplněných mořských klecích.

Tamní soud v únoru souhlasil se slyšením žaloby aktivistů požadujících penalizaci úředníků, kteří odchyt velryb povolili a také propuštění zvířat. Ruští ekologičtí aktivisté zároveň tvrdí, že firmy prodávají velryby do čínských akvárií, a to navzdory faktu, že ruské zákony povolují držení velryb pouze na vědecké a vzdělávací účely.



„Jsou tam velmi malé propojené klece a až patnáct velrybích mláďat musí ležet na sobě. Voda je stále chladnější a ačkoliv je jejich přirozeným prostředím, potřebují uplavat sto kilometrů za den, aby se velryby zahřály,“ říká aktivistka Nina Zyryanova.



Firmy prodávaly velryby už dříve

Že jsou drženy nelegálně, potvrdila ruská prokuratura. Na vyzvání ruského prezidenta Vladimíra Putina pak oddělení pohraničních stráží uvedlo, že případ prošetří a velryby propustí. Kdy k němu dojde, to však konkrétně neuvedli.



Čtyři nejmenované a zřejmě sdružené společnosti podle zprávy Associated Press už soud dříve pokutoval za nelegální držení velryb. Podle Kirilla Parkhomenka, asistenta prokurátora pro ochranu životního prostředí ve Vladivostoku, pochytaly firmy velryby až poté, co obdržely zákaz od Federální rybářské agentury. Už v minulosti totiž společnosti prodávaly zvířata do zábavních parků v zahraničí. Na černém trhu jde o velmi výnosný a lukrativní byznys.



Aby společnosti údajně obešly zákaz prodeje velryb, zvířata do Číny pronajímaly. Jedna kosatka má cenu alespoň 1 milion amerických dolarů (bezmála 23 milionů korun).



„Pokud budeme velryby chytat v tomto tempu i nadále, riskujeme ztrátu celé populace kosatek,“ říká koordinátor výzkumu ruské pobočky Greenpeace Oganes Targulyan. „Kvóta je nyní 13 zvířat za rok, ale nikdo nezohledňuje fakt, že alespoň jedna kosatka je zabita za každou, která je chycena,“ tvrdí.