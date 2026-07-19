Agenti ICE dostanou kamery na tělo. Úřady reagují na smrtelné zásahy

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  19:57
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Lidé drží transparenty na protest během pietního shromáždění za muže, který byl...

Lidé drží transparenty na protest během pietního shromáždění za muže, který byl zastřelen agentem amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), Biddeford v Maine. (17. července 2026) | foto: AP

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Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) budou nově muset všechny silniční kontroly nahrávat na alespoň jednu kameru umístěnou na těle. Americkým médiím to v neděli řekl zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan v reakci na to, že agenti ICE tento měsíc při těchto kontrolách zastřelili dva muže.

„Kamery více strážců zákona očistí, než usvědčí, a já chci, aby agenti nosili kamery na těle, protože chci, aby Američané viděli to, co viděli agenti, když zasáhli,“ řekl Homan.

Z dvojice smrtelných incidentů, které se tento měsíc odehrály v Maine a v Texasu, neexistují videozáznamy natočené zasahujícími agenty.

Homan také uvedl, že kamery už jsou nakoupené a nyní jsou školeni instruktoři, kteří budou zajišťovat zavedení kamer po celé zemi.

Od ledna 2025, kdy se Donald Trump vrátil do úřadu prezidenta a spustil rozsáhlý program deportací, bylo při zásazích federálních imigračních agentů zastřeleno nejméně sedm lidí.

8. ledna 2026
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