Impeachment je u konce. Senát vydal osvobozující verdikt nad Trumpem

WASHINGTON (od zpravodaje LN) Americký Senát vydal osvobozující verdikt nad Donaldem Trumpem v procesu impeachmentu. Podle Gallupova ústavu je dnes prezident dokonce oblíben u 49 procent Američanů. Druhá polovina země nicméně nadále požaduje jeho sesazení.

Senátoři ve středu večer nejprve poměrem 52:48 hlasům rozhodli, že je Trump nevinen, pokud jde o první článek ústavní žaloby, který se týkal zneužití pravomoci. Následně poměrem 53:47 hlasů odhlasovali, že je Trump nevinný, i pokud jde o druhý článek žaloby týkající se obstrukcí vůči Kongresu.



V momentě, kdy prezident Trump během svého projevu o stavu unie udělil nejvyšší státní vyznamenání, tzv. Prezidentskou medaili svobody, ultrapravicovému komentátorovi Rushi Limbaughovi, měl Ozier Muhammad dost.

Tento Pulitzerovou cenou ověnčený fotograf, který je vnukem Elijaha Muhammada, duchovního vůdce hnutí Nation of Islam, projev ani nechtěl sledovat. Podle Oziera měl být Trump již dávno odstraněn z funkce. Ozier argumentuje tím, že Trump je přímou hrozbou americké demokracie a nejzkorumpovanějším prezidentem v historii země.

Ozier, který skrze svého dědu osobně poznal historické osobnosti jako např. bojovníka za občanská práva černochů Malcoma X či boxera Muhammada Aliho, alias Cassia Claye, vášnivě cituje republikánské lídry minulosti, aby poukázal, jak říká, na pokrytectví současné generace republikánských politiků.

„Eisenhower (republikánský prezident z 50. let, pozn. redakce) mluvil o tom, že pokud daná strana není ochotna prosazovat to, co je morální a správné, přestává být politickou stranou a stává se pouze konspirační skupinou s cílem získat a udržet si moc,“ řekl mi Ozier těsně po skončení Trumpova projevu.

Zhruba 50 procent Američanů smýšlelo podobně a požadovalo, aby Senát 45. prezidenta USA odvolal z funkce za to, že se snažil na Ukrajině najít politickou špínu na svého rivala Joea Bidena. S výjimkou senátora za stát Utah Mitta Romneye hlasovali všichni republikánští senátoři pro osvobozující verdikt. Poprvé v historii se stalo, že senátor ze strany prezidenta hlasovat pro jeho odvolání.



K tomu, aby byl ale Trump skutečně odvolán, bylo zapotřebí 67 senátorů a demokraté disponovali jen 47 hlasy.



Trump tak může ještě agresivněji impeachment označovat za „komplot radikální, pomatené americké levice“. Republikánský senátní lídr Mitch McConnell tento sentiment konzervativců shrnul následovně: „Prvotní hřích tohoto prezidentství spočívá v tom, že on (Trump) vyhrál a oni (demokraté) prohráli.“

„Vinen, ale náš“

Přesto po měsících kategorického odmítání jakéhokoliv Trumpova pochybení několik republikánských senátorů prezidenta přece jen kritizovalo. Senátorka za Aljašku Lisa Murkowski například označila Trumpovo jednání v ukrajinské aféře za „hanebné“. Floridský senátor Marco Rubio dokonce řekl, že Trump je vinen. „Jeho setrvání v úřadu je nicméně dobré pro naši zemi,“ dodal Rubio. Andrew Lamar Alexander, který v Senátu zastupuje stát Tennessee, varoval před přiléváním oleje do „ohně kulturních válek“ mezi konzervativci a liberály. I on Trumpa podržel. Prezidentovy kritiky podobná prohlášení šokovala.

„Trump tak vlastně v úterý přednesl projev o stavu království. Nepotřebujeme již žádný dozor, žádný systém kontrol a rovnováh,“ pronesl Ozier Muhammad. Tento 69letý muž byl v této chvíli viditelně demoralizován. Renomovaný Gallupův ústav totiž navíc v předvečer projevu o stavu unie vydal průzkum ohledně Trumpovy popularity. Ta se vyšplhala na 49 procent.

A pak je tu palčivá otázka rasismu. Donald Trump v úterý v noci během projevu nechal vyznamenat Prezidentskou medailí svobody (nejvyšší státní civilní vyznamenání, pozn. redakce) rozhlasového komentátora Rushe Limbaugha. Ten je demokratům dekády trnem v oku za své rasistické a sexistické výlevy. Faktem je, že Limbaugh, který před několika dny oznámil, že trpí pokročilou fází rakoviny plic, si často na mušku bral Baracka Obamu, jehož s oblibou označoval za afrického tyrana či čokoládovou sušenku Oreo. Absenci Michelle Obamové na pohřbu bělošského kongresmana Richarda Byrda při jiné příležitosti Limbaugh vysvětlil tím, že v žilách někdejší první dámy koluje „autentická krev otrokyně“ a Michelle Obamová tak podle něj trpěla neutuchající averzí vůči bělošské rase.

„Trump vyznamenává rasistu číslo jedna. Tohle je úplné dno,“ konstatoval zasmušile Ozier.