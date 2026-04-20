Imponuje nám to. Kreml těší výzvy vítěze bulharských voleb k dialogu s Ruskem

Euroskeptik a bývalý stíhací pilot Radev se staví proti vojenské podpoře Ukrajiny bránící se ruské vojenské agresi a vyzývá k obnovení spolupráce s Ruskem.
„Imponují nám slova jak pana Radeva, který zvítězil ve volbách, tak i některých dalších evropských lídrů o připravenosti řešit problémy cestou dialogu, pragmatického dialogu s Ruskou federací,“ řekl Peskov.
Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, čímž zažehlo největší válečný konflikt v Evropě od druhé světové války. Bulharsko zejména v úvodních měsících války patřilo ke klíčovým podporovatelům napadené země.
Radev si svými proruskými prohlášeními vysloužil srovnání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který zastával politiku vstřícnou Moskvě. Podle agentury Reuters se ale Radev k zahraničněpolitickým otázkám vyjadřoval dosud pouze neurčitě a zatím není jasné, do jaké míry zahraniční orientaci Bulharska, členského státu NATO na jihovýchodním křídle EU, změní.
Pro obnovení dialogu s Ruskem se v poslední době vyslovili mimo jiné slovenský premiér Robert Fico, předseda belgické vlády Bart De Wever či italská premiérka Giorgia Meloniová.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že se těší na spolupráci v zájmu prosperity a bezpečnosti Bulharska i Evropy. „Bulharsko je hrdým členem evropské rodiny a hraje významnou roli ve zvládaní našich společných výzev,“ napsala.