Imponuje nám to. Kreml těší výzvy vítěze bulharských voleb k dialogu s Ruskem

  14:36
Kremlu imponují výzvy vítěze bulharských parlamentních voleb Rumena Radeva k obnovení pragmatického dialogu s Ruskem, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Radevova strana Progresivní Bulharsko podle téměř úplných výsledků nedělních předčasných parlamentních voleb získala 44,7 procenta hlasů, což jí zřejmě bude stačit na absolutní většinu v Národním shromáždění.

Euroskeptik a bývalý stíhací pilot Radev se staví proti vojenské podpoře Ukrajiny bránící se ruské vojenské agresi a vyzývá k obnovení spolupráce s Ruskem.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (22. ledna 2026)
V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. Na snímku bývalý prezident a favorit voleb Rumen Radev (19. dubna 2026)
„Imponují nám slova jak pana Radeva, který zvítězil ve volbách, tak i některých dalších evropských lídrů o připravenosti řešit problémy cestou dialogu, pragmatického dialogu s Ruskou federací,“ řekl Peskov.

Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, čímž zažehlo největší válečný konflikt v Evropě od druhé světové války. Bulharsko zejména v úvodních měsících války patřilo ke klíčovým podporovatelům napadené země.

Radev si svými proruskými prohlášeními vysloužil srovnání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který zastával politiku vstřícnou Moskvě. Podle agentury Reuters se ale Radev k zahraničněpolitickým otázkám vyjadřoval dosud pouze neurčitě a zatím není jasné, do jaké míry zahraniční orientaci Bulharska, členského státu NATO na jihovýchodním křídle EU, změní.

Pro obnovení dialogu s Ruskem se v poslední době vyslovili mimo jiné slovenský premiér Robert Fico, předseda belgické vlády Bart De Wever či italská premiérka Giorgia Meloniová.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že se těší na spolupráci v zájmu prosperity a bezpečnosti Bulharska i Evropy. „Bulharsko je hrdým členem evropské rodiny a hraje významnou roli ve zvládaní našich společných výzev,“ napsala.

