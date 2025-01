Ukončím americký úpadek, všechny Bidenovy příkazy zruším, slibuje Trump

„Vyhráli jsme,“ zahájil republikán svůj projev v zaplněné Capitol One Areně v hlavním městě USA. Do arény se vešlo 20 000 lidí. Americká média poznamenávají, že šlo o jeho první projev ve Washingtonu od 6. ledna 2021, kdy jeho radikální příznivci vrhli do Kapitolu, aby zabránili zvolení Bidena prezidentem.

„Jsem nadšený, že se mohu znovu setkat s tolika přáteli, příznivci a skutečnými americkými vlastenci, abychom si vzali naši zemi zpět,“ prohlásil Trump. „Toto je největší politické hnutí v dějinách Spojených států.“ Rétorika jeho následných výroků pak silně připomínala tón jeho předvolebních vystoupení, píše agentura DPA.

„Zítra v poledne se zavře opona za čtyřmi dlouhými roky amerického úpadku a začneme zcela nový den americké síly a prosperity, důstojnosti a hrdosti,“ oznámil nový prezident. „Budu jednat s historickou rychlostí a silou a vyřeším všechny krize, kterým naše země čelí.“

„Každý radikální a pošetilý exekutivní příkaz Bidenovy administrativy bude zrušen během několika hodin po mém nástupu do úřadu,“ slíbil Trump. Podle médií se znovuzvolený prezident první den v úřadu chystá vydat více než 200 exekutivních opatření. Mezi ně patří exekutivní příkazy, které jsou právně závazné, a další prezidentské směrnice, které obvykle právně závazné nejsou.

„Velmi na mě zapůsobily jeho plány, zejména to, že chce hned první den podepsat 100 exekutivních příkazů,“ řekla listu Financial Times energetická konzultantka z Oklahomy Elizabeth Nottinghamová. Mnozí stoupenci Trumpa zaletěli ze všech států USA do Washingtonu, aby se zúčastnili jeho posledního mítinku. Fronta se táhla přes osm bloků.

Mezi chystané kroky Trumpa patří například to, že zveřejní tajné dokumenty týkající se vražd amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, senátora Roberta Kennedyho a vůdce za občanská práva Martina Luthera Kinga mladšího, všimla si agentura Reuters. Trump zveřejnění utajovaných dokumentů slíbil ve své předvolební kampani.

Trump, jenž po volbách před čtyřmi lety šířil nepodložená tvrzení o volebních podvodech a odmítal uznat svou porážku, zmínil, že by lidé pravomocně odsouzení za násilné vniknutí do Kapitolu mohli doufat v omilostnění. Hodlá též po svém nástupu do funkce zpřísnit imigrační opatření.

Nastupující šéf Bílého domu ve svém projevu také uvedl, že se v pátek po inauguraci chystá do Kalifornie, aby si prohlédl škody způsobené rozsáhlými požáry, při kterých zemřelo nejméně 25 lidí.

Trump přizval na pódium i šéfa společností Tesla a SpaceX Elona Muska, který spolu s dalším podnikatelem Vivekem Ramaswamym stane v čele nově vytvořeného týmu pro efektivitu vlády. Musk po boku Trumpa slíbil, že Amerika bude „silná po staletí“.

Trumpův hodinový projev zakončilo vystoupením skupiny Village People, která zazpívala hymnu „YMCA“, jíž končila téměř všechna Trumpova předvolební shromáždění. Budoucí prezident USA se při jejich vystoupení na pódiu pohupoval, pohazoval hlavou a zpíval si s nimi.

Spojené státy se připravují na pondělní prezidentskou inauguraci. Donald Trump v rotundě Kapitolu ve 12:00 místního času (18:00 SEČ) složí prezidentskou přísahu a přednese projev.