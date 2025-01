Inaugurace prezidenta Donalda Trumpa se blíží. Jak bude probíhat a kdo na ni přijal pozvání?

Základní informace o prezidentském úřadu USA Po ratifikování 22. dodatku Ústavy Spojených států amerických v roce 1951 nikdo nesmí být zvolen na více než dvě volební období. Do té doby šlo pouze o nepsanou tradici nastolenou Georgem Washingtonem, i proto byl Franklin D. Roosevelt zvolen čtyřikrát; pomohla mu k tomu i probíhající 2. světová válka. Prezident USA musí splňovat i další podmínky. „Volitelnou na úřad prezidenta může být jen osoba, která získala občanství Spojených států zrozením či měla toto občanství v době přijetí ústavy, dosáhla věku třiceti pěti let a bydlí alespoň čtrnáct let ve Spojených státech,“ stojí v ústavě. Americký prezident je nejvyšší autoritou v řízení státních záležitostí a práce federální vlády. Je předsedou kabinetu tvořeného viceprezidentem a ministry, rovněž stojí v čele Národní bezpečnostní rady. Jeho hlavním úkolem je ochrana ústavy a prosazování zákonů schválených Kongresem, zajišťuje financování federálních agentur a navrhuje rozpočet, který následně musí schválit Kongres. Jmenuje také velvyslance a konzuly a je vrchním velitelem ozbrojených sil. Do fungování státu může zasahovat přímo takzvanými exekutivními příkazy, zároveň má možnost vetovat kterýkoli Kongresem schválený zákon. Kongresmani mohou následně veto přehlasovat dvoutřetinovou většinou ve Sněmovně reprezentantů i Senátu, k tomu však dochází v minimálním počtu případů. Důležitou pravomocí prezidenta je i jmenování federálních soudců včetně Nejvyššího soudu.