Incident s autobusem Bidenovy kampaně v Texasu vyšetřuje FBI

Na videozáznamech je vidět skupina vozidel s vlajkami s protrumpovskými hesly, která obklopují autobus s logy Bidenovy kampaně na dálnici mezi městy Austin a San Antonio. Jeden z vozů Trumpových přívrženců přitom v jednu chvíli vrazil do dalšího automobilu hned za autobusem, v němž jel podle listu The Texas Tribune člen demokratova předvolebního týmu.



Bidenova kampaň tvrdí, že posádka autobusu zavolala policii, která jej po příjezdu doprovodila do cíle.

„FBI ze San Antonia si je tohoto incidentu vědoma a vyšetřuje ho,“ řekla Reuters zvláštní agentka Michelle Leeová. „V současné chvíli nejsou k dispozici žádné další informace,“ dodala.

These tactics have no place in Texas, my home state, and no place in America. Please vote. Please volunteer this weekend. The future of our democracy is at stake. pic.twitter.com/G0O4yg2vnJ

Trump v neděli na twitteru vyšetřování svých stoupenců kritizoval. „Podle mého názoru tito patrioti neudělali nic špatného,“ napsal. Při vystoupení v Michiganu ten samý den pak prohlásil: „Viděli jste včera naše lidi? Oni ten autobus bránili.“



Incident komentoval i demokrat Biden. „Něco takového jsme tu ještě neměli. Nebo jsme alespoň neměli prezidenta, který by to považoval za dobrou věc,“ řekl na mítinku s voliči v Pensylvánii.

Ani Biden, ani jeho viceprezidentská kandidátka Kamala Harrisová v autobuse v době události nebyli. Podle The Texas Tribune byl na palubě jeden z demokratických kandidátů do Sněmovny reprezentantů a členka senátu státu Texas Wendy Davisová.

In my opinion, these patriots did nothing wrong. Instead, the FBI & Justice should be investigating the terrorists, anarchists, and agitators of ANTIFA, who run around burning down our Democrat run cities and hurting our people! https://t.co/of6Lna3HMU