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Vojenskou základnu v Kanadě zachvátil požár. Úřady hlásí mrtvé i raněné

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  18:40
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Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a...

Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a raněné a způsobil rozsáhlý požár. (17. října 2026) | foto: ČTK

Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a...
Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a...
Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a...
Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a...
6 fotografií
Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a raněné a způsobil rozsáhlý požár. Oznámil to v sobotu kanadský ministr obrany David McGuinty, aniž by upřesnil, co přesně se stalo. Kanadská stanice CBC s odkazem na své zdroje uvedla, že zemřelo nejméně sedm lidí.

„S lítostí oznamuji, že v důsledku incidentu na základně došlo k úmrtím i zraněním,“ řekl ministr McGuinty. Neuvedl počty obětí ani další podrobnosti. Sdělil, že do vyšetřování je zapojena kanadská jízdní policie, a situaci popsal jako „velmi, velmi dynamickou a choulostivou“. Dodal, že úřady stále zjišťují, co se přesně stalo.

Ministr uvedl, že kanadské ozbrojené síly koordinují zásah s federálními, provinčními i místními úřady. Nedaleké město Wainwright poskytuje podporu prostřednictvím nemocničních kapacit a hasičských jednotek.

„Na základně CFB Wainwright v Albertě došlo k vážnému incidentu, který vyvolal rozsáhlý požár,“ napsal předtím také premiér Mark Carney na síti X. „V myšlenkách jsme se všemi statečnými ženami a muži, kterých se to týká,“ dodal.

Podle stanice CBC byl na místě vysoký počet zraněných, kteří zahltili okolní zdravotnická zařízení. V armádním středisko obvykle pracuje na 700 vojáků a 300 civilistů, při výcviku se tam používá i ostrá munice.

Premiérka Alberty Danielle Smithová označila požár za „závažný a tragický“ s tím, že zasáhl mnoho příslušníků armády. Dotyčná základna se nachází poblíž města Wainwright v Albertě, které leží asi 180 kilometrů jihovýchodně od Edmontonu.

Místní úřady uvedly, že požár v sobotu překročil hranice základny a kvůli silnému větru se rychle šíří. Na místě zasahovali hasiči z různých oblastí, příkaz k evakuaci zatím vydán nebyl.

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