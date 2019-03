Ind za nehodu, při níž v Kanadě zemřelo 16 lidí, dostal osm let. Odpouštím ti, musím, řekl otec oběti

Melfort (Kanada) Řidič kamionu, jenž loni v dubnu způsobil tragickou srážku s autobusem vezoucím mladé hokejisty kanadského týmu Humboldt Broncos, byl odsouzen k osmi letům vězení. Při nehodě v provincii Saskatchewan zemřelo 16 lidí, z toho deset hráčů.

Řidič indického původu Jaskirat Singh Sidhu přiznal vinu ve 29 bodech nebezpečné jízdy. Tragédii způsobil tím, že před křižovatkou neuposlechl značku Stop a se svým nákladním vozem, vezoucím rašelinu, narazil do autobusu s hokejisty.

„Přijímám plnou odpovědnost za to, co se stalo,“ řekl devětadvacetiletý Ind, který se podle serveru CBC do Kanady přistěhoval v roce 2013. „Způsobil to můj nedostatek zkušeností a je mi to moc a moc líto,“ dodal během přelíčení letos v lednu.



Někteří rodinní příslušníci obětí pachateli neodpustili. „Opovrhuji tebou za to, co jsi udělal, že jsi mi vzal mé dítě. Nezasloužíš si mé odpuštění, vůbec jsi neměl řídit,“ řekla během procesu Andrea Josephová, matka jednoho z mladých hráčů.

Jiní byli shovívavější i vzhledem k tomu, že jim nic jiného podle svých vlastních nezbývá. „Je mi ho (Sidhua) hrozně líto. Je mi líto všech, kteří mají co do činění s touto tragédií. Jestli jsem mu odpustil? Asi jo, nic jiného mi nezbývá. Musím mu odpustit i kvůli svému mentálnímu zdraví, jinak bych se zbláznil,“ řekl pro server BBC Scott Thomas, jehož syn rovněž při nehodě zemřel.

Tým Broncos byl na cestě k utkání play off juniorské ligy provincie Saskatchewan. Nehoda otřásla celou zemí a především městem o 6000 obyvatelích, kde oběti znala velká část lidí osobně.