V Rudém moři zasáhla střela indickou loď, plavidlo se převrátilo a potopilo

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  21:57aktualizováno  21:57
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ilustrační snímek | foto: Reuters

Indická loď se převrátila a potopila v Rudém moři poté, co ji zasáhla střela, uvedl podle serveru The Times of Israel indický ministr námořní dopravy Sarbananda Sonoval. Všech 14 námořníků zachránila jemenská pobřežní stráž.

Sonoval neupřesnil, kdo na plavidlo vystřelil. Poblíž Jemenu ale na lodě dříve útočili jemenští povstalci Húsíové, které podporuje Írán.

Sonoval útok odsoudil. „Bezpečí našich lidí je pro nás prioritou a cítím úlevu díky tomu, že všech 14 námořníků (z toho 13 Indů) zachránila jemenská pobřežní stráž a dopravila je do přístavu Mocha,“ uvedl.

Húsíové v posledních týdnech několikrát zaútočili na saúdskoarabské tankery v Rudém moři. To se spolu s Adenským zálivem pro Saúdskou Arábii stalo významnou námořní cestou pro export ropy ve chvíli, kdy další trasa, Hormuzský průliv, zaznamenává kvůli válce mezi Íránem a Spojenými státy výrazný propad provozu. Už dříve jemenští povstalci útočili na plavidla v tomto regionu například v souvislosti s izraelským tažením proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy.

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