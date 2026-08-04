Sonoval neupřesnil, kdo na plavidlo vystřelil. Poblíž Jemenu ale na lodě dříve útočili jemenští povstalci Húsíové, které podporuje Írán.
Sonoval útok odsoudil. „Bezpečí našich lidí je pro nás prioritou a cítím úlevu díky tomu, že všech 14 námořníků (z toho 13 Indů) zachránila jemenská pobřežní stráž a dopravila je do přístavu Mocha,“ uvedl.
Húsíové v posledních týdnech několikrát zaútočili na saúdskoarabské tankery v Rudém moři. To se spolu s Adenským zálivem pro Saúdskou Arábii stalo významnou námořní cestou pro export ropy ve chvíli, kdy další trasa, Hormuzský průliv, zaznamenává kvůli válce mezi Íránem a Spojenými státy výrazný propad provozu. Už dříve jemenští povstalci útočili na plavidla v tomto regionu například v souvislosti s izraelským tažením proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy.