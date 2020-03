Indický premiér přistoupil k radikálnímu řešení. Vyhlásil tři týdny karantény pro 1,3 miliardy obyvatel země

Dillí Indický premiér Naréndra Módí v úterý kvůli koronaviru nařídil na 21 dní úplný zákaz vycházení pro všechny obyvatele druhé nejlidnatější země světa. Informovala o tom agentura Reuters.

V prohlášení uvedl, že nikdo nebude mít dovoleno opustit domov na dobu následujících tří týdnů počínaje úterní půlnocí. Ve vzkazu zveřejněném na Twitteru později doplnil, že není třeba panikařit a lidé by se měli vyvarovat hromadění zásob. Všechny životní potřeby včetně léků budou podle něj zajištěny prostřednictvím „vládní koordinace“. Dodal, že vláda pracuje na tom, jak zmírnit těžkosti pro chudé, které uzavření třetí největší asijské ekonomiky zasáhne nejvíce; neposkytl ale žádné podrobnosti.



Zdravotní experti varovali, že by se do poloviny května mohlo v Indii koronavirem nakazit více než milión lidí. Země má nyní asi 1,35 miliardy obyvatel. To přimělo vládu, aby v minulých dnech zrušila veškerou leteckou dopravu, uzavřela podniky a školy a v pondělí zastavila i provoz celé železniční sítě.

„Jediný způsob, jak se můžeme zachránit před koronavirem, je, že nebudeme opouštět domovy. Ať se stane cokoli, zůstaneme doma,“ řekl Módí v projevu k národu.

Indie zatím potvrdila 482 případů nákazy koronavirem a zaznamenala devět obětí nemoci COVID-19. V celé oblasti ale sílí obavy, že se nákaza rozšíří do chudých částí země, jejíž veřejný zdravotní sektor nemá dostatek prostředků, aby se s ní vypořádal.