Protesty v Indii nepřežilo už 20 lidí, policisté bili i děti. Premiér svolal vládu

Dillí Při protestech proti spornému zákonu o občanství zemřelo v severní Indii dalších pět lidí. S odvoláním na policii o tom v sobotu informovala agentura AFP. Od minulého týdne už je mrtvých 20. Premiér Naréndra Módí na sobotu svolal členy vlády, aby projednali bezpečnostní situaci. Agentura Reuters uvedla, že za posledních deset dnů skončilo za mřížemi 1500 účastníků demonstrací.

Proti zákonu protestují hlavně příslušníci muslimské menšiny, která tvoří 14 procent indického obyvatelstva. Norma, kterou už schválil parlament, je podle muslimů vůči nim diskriminační. Umožňuje totiž získat indické občanství nemuslimským obyvatelům, kteří se do země dostali nelegálně z převážně muslimských zemí, jako je Pákistán, Bangladéš a Afghánistán. Občanství dostanou ti z nich, kteří do Indie přišli do roku 2015. Podle kritiků zákon odporuje sekulární ústavě státu.



Noví mrtví jsou hlášeni ze státu Uttarpradéš, kde asi pětinu ze zhruba 200 milionů občanů tvoří muslimové. Čtyři demonstranti tam podlehli střelným zraněním a jedno osmileté dítě bylo ušlapáno při manifestaci ve městě Váránasí. Zástupci organizací na ochranu lidských práv ve státě Uttarpradéš tvrdí, že policie provádí razie v jejich domech i na pracovištích, aby jim zabránila organizovat další protestní akce.

Módí se rozhodl situaci projednat s ministry, svolal proto na sobotu celou vládu.

Protesty pokračují i v sobotu, i když vláda zakázala demonstrovat v některých městech i v částech Dillí. V centru města policie rozestavěla zátarasy. Při protestu v Dillí v pátek večer policisté bili účastníky, mezi nimiž byly i děti. Lidé provolávali hesla proti Módímu a na policisty házeli kamení. V hlavním městě v sobotu policie obvinila více než deset lidí z výtržnictví.

Od severu k jihu

Podle Reuters byly v celé zemi zadrženy tisíce lidí, z nichž asi 4000 policie propustila, ale 1500 zůstalo za mřížemi.

Přes zákaz se v sobotu lidé shromáždili v několika městech po celé zemi. Protesty se konaly v Čennaí, které je střediskem jižního státu Tamilnádu, i v Patně na severovýchodě země. Lidé se mají sejít i v Dillí.

Ve státě Ásám na severovýchodě Indie protestují v sedě ženy ve městě Guváhátí. „Náš poklidný protest bude trvat tak dlouho, dokud nebude tento neústavní zákon o občanství zrušen,“ řekl podle agentury AP zástupce organizátorů akce.

„Rána do srdce“

Lidem se nelíbí, že se má občanství udělovat podle náboženského klíče. „Tento zákon je ranou do srdce ústavy, chce z Indie udělat úplně jiný stát. Proto proti němu zvedlo hlas tolik lidí z různých skupin obyvatelstva,“ napsal v indickém listu The Telegraph historik Rámčandra Guha. Sám se zúčastnil protestu v Béngalúru na jihu Indie, kde byl zatčen a později propuštěn.

Ke kritikům zákona se připojil malajsijský premiér Mahathir Mohamad. Na závěr summitu Organizace islámské spolupráce (OIC), která sdružuje 57 muslimských států, v sobotu řekl, že Indie je sekulární stát a že náboženská příslušnost by neměla být záminkou k tomu upřít někomu občanství. Indické ministerstvo zahraničí si za to předvolalo malajsijského chargé d’affaires.

Hinduistické organizace a akademici v sobotu zákon podpořili. Asi 1000 osobností vládu za prosazení normy ocenilo. Podle nich jde o pokrokový zákon, který se zastává „zapomenutých menšin“.