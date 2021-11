Indičtí farmáři po roce protestů slaví vítězství. Premiér nečekaně stáhl kontroverzní reformu

Podle stažené legislativy by zemědělci mohli prodávat své produkty i mimo oficiální tržiště, na nichž platí minimální výkupní ceny regulované vládou. Především drobní farmáři namítali, že takový systém by zvýhodnil velké zemědělské firmy, kterým by pak menší podnikatelé nemohli konkurovat a tím ani uživit své rodiny.

Zemědělství má v Indii mnohem větší význam než ve vyspělých zemích. V odvětví stále pracuje téměř polovina ekonomicky aktivní populace, a každá indická vláda proto náladám farmářům musí naslouchat. Podle všeho to byl právě tento motiv – tedy obava ze ztráty milionů voličských hlasů zejména z venkovských oblastí –, který Módího přiměl k nečekané změně kurzu.



Sikhové v čele protestů

Stažení zemědělských zákonů znamená pro premiéra Módího hořkou pilulku, na niž během svého dlouhého mandátu (ve funkci je od roku 2014) není zvyklý. Součástí jeho politiky, postavené na hinduistickém nacionalismu, totiž byla již řada kontroverzních norem nezřídka namířených proti nehinduistickým náboženským skupinám, případně proti etnickým menšinám.

Příkladem byl tzv. zákon o občanství z konce roku 2019, který přiznával nárok na indické občanství uprchlíkům z některých okolních zemí – ovšem jen tehdy, pokud se nejednalo o muslimy. Ostré protesty vyvolalo také zrušení zvláštního statutu indické části Kašmíru, kde žijí zejména etnické menšiny vesměs vyznávající islám.

O to víc je pikantní, že Módí nyní ustoupil tlaku farmářských organizací, mezi nimiž se prominentně profilují Sikhové z úrodného Paňdžábu. Projev oznamující stažení sporných zákonů navíc Módí pronesl v den, kdy Sikhové slavili výročí narození gurua Nánaka, zakladatele sikhismu.



Vítězství drobných zemědělců ovšem nebylo zadarmo: vedle více než rok trvajícího úsilí zahrnujícího mj. dlouhé blokády silnic za nesnesitelného horka si vyžádalo i životy několika set zemědělců, kteří přišli o život během střetů s policií. Poslední velký incident se odehrál začátkem října na severu státu Uttarpradéš, kde tři auta najela vysokou rychlostí do protestujících. O život přišlo osm lidí, jedno z vozidel měl řídit syn ministra Módího vlády.

Volby se blíží

Je velmi pravděpodobné, že premiér se nakonec rozhodl farmářům ustoupit s ohledem na blížící se volby v některých důležitých svazových státech. Již v únoru a v březnu 2022 se bude hlasovat v nejlidnatějším z nich, Uttarpradéši, kde žije na 200 milionů lidí.

Ve stejné době proběhnou volby také v Paňdžábu obývaném zejména Sikhy. V obou oblastech tvoří zemědělské obyvatelstvo nadpoloviční většinu populace a Módího Indická lidová strana (BJP) by si zřejmě trváním na sporných zemědělských normách kráčela pro porážku.

Módího politická opozice, především Indický národní kongres (INC), sice oslavuje stažení zemědělských zákonů jako „porážku arogantní vlády, která musela potupně ustoupit před požadavky lidu“, zda se jí ale podaří z Módího obratu získat nějaké politické body, ovšem není zdaleka jisté. Farmářské svazy, jež stály v čele protestů, si totiž celou dobu držely od všech politiků důsledný distanc a zdůrazňovaly, že jim jde v první řadě o živobytí, a ne o politiku.



Ze strany některých ekonomů se ale objevují i hlasy upozorňující na to, že původní systém výkupu zemědělských produktů – který bude i nadále v platnosti – vyžaduje tak velké dotace, že si je Indie dlouhodobě nemůže dovolit. „Pro indické zemědělství jako celek je to špatná zpráva,“ řekl serveru France24 Sandíp Das, expert na zemědělskou politiku z Nového Dillí.

„Nové zákony by pomohly přilákat do oboru zemědělství a zpracování zemědělských produktů nové technologie a přesně to v Indii nutně potřebujeme,“ dodal odborník.