Rozzuřený dav v Indii zaživa rozsápal tygra. Záběry na sítích vyvolaly rozhořčení

#8pm: নিষ্ঠুৰতা #Barbarism

Humans are not sole owner of this planet.

আমি বহুতেই ভাবো যে পৃথিৱীখন কেৱল মানুহৰ বাবেই সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেয়েহে কোনো বনৰীয়া জন্তুৱে আমাৰ কিবা অনিষ্ট কৰিলে বা কৰিব বুলি ভাবিলেই আমি সিহঁতক আক্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত লওঁ।

এই সুন্দৰ জন্তুতোৰ অৱস্থা https://t.co/TWEo3j7V0m