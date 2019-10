Indie chce monitorovat občany po vzoru Číny. Místní z toho mají obavy

V minulých dnech se Gándího letiště v indickém hlavním městě Novém Dillí stalo už čtvrtým letištěm v zemi testujícím rozpoznávání obličeje za účelem umožnění cestujícím nastoupit na palubu. Stejná technologie by do budoucna měla pokrýt všechna větší letiště v Indii.

Indická vláda program nazývá Digi Yatra a slibuje si od něj zjednodušení odbavování cestujích. V praxi to má fungovat tak, že si každý cestující bude muset vytvořit vlastní Digi Yatra ID. Zjednodušeně řečeno něco jako účet. Kromě jména, mobilního čísla a dalších detailů bude k účtu přidána také fotka. Na základě ní pak bude kontrolována identita cestujících. Pracovníci letiště uvidí všechny detaily o dané osobě. Když člověk kontrolou projde, tak mu bude povolen vstup do letadla a pohyb v tranzitní zóně, ve které cestující na své letadlo čekají. Cestující ale musí počítat s tím, že po celou dobu bude jeho pohyb na letišti monitorován.



Indové přitom nehodlají sledovat lidi pouze na letištích. Stovky policejních stanic, nákupních středisek a škol v zemi už systémy na rozpoznávání obličejů používají. Pokryté kamerami jsou také ulice. Zprostředkovateli těchto systémů jsou zpravidla soukromé společnosti, informuje zpravodajský web BuzzFeedNews.

Právě od soukromých společnostní v současné době sbírá nabídky indická Národní agentura uchovávající záznamy o zločinech (NRCB). Cílem je vytvořit v zemi první centralizovaný monitorovací systém pro rozpoznávání obličejů. Kdy ale dojde k jeho spuštění, zatím není jasné.

Řadě Indů se takové plány ale nelíbí. Podle kritiků by centralizovaná síť kamer v zemi, kde neexistují příliš silné zákony na ochranu osobních údajů, mohla být problémem. „Je to znepokojivé. Systémy rozpoznávání obličeje jsou ze své podstaty základní hrozbou pro soukromí. Tyto systémy sbírají data často bez vašeho souhlasu, vědomí. A těží z toho, že jednotlivci nad tím nemají kontrolu,“ napsala už dříve na Twitteru Vidushi Mardaová, právnička a analytička z výzkumného institutu s názvem Carnegie India.



